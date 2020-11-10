Кто заменит Дзюбу в сборной, крутая жеребьевка 1/8 финала Кубка России, почему Косторная проиграла Трусовой
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 10 ноября.
Кто вместо Дзюбы? Кем заменят форварда «Зенита» в сборной России
Разобрали варианты Станислава Черчесова.
В феврале нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак» и много чего еще интересного
Результаты — по делу, в Челябинске нас ждет главная битва сезона между Трусовой и Щербаковой.
Большое интервью официального представителя одного из самых талантливых российских игроков.
Обновленный рейтинг.
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