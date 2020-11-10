Кто заменит Дзюбу в сборной, крутая жеребьевка 1/8 финала Кубка России, почему Косторная проиграла Трусовой

Разобрали варианты Станислава Черчесова.

В феврале нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак» и много чего еще интересного

Результаты — по делу, в Челябинске нас ждет главная битва сезона между Трусовой и Щербаковой.

Большое интервью официального представителя одного из самых талантливых российских игроков.

Обновленный рейтинг.