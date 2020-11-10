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Кто заменит Дзюбу в сборной, крутая жеребьевка 1/8 финала Кубка России, почему Косторная проиграла Трусовой

22:00
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 10 ноября.

Кто вместо Дзюбы? Кем заменят форварда «Зенита» в сборной России

Разобрали варианты Станислава Черчесова.

Кубок оставлял вопросы. Но крутая жеребьевка все исправила

В феврале нас ждет дерби «Динамо» — «Спартак» и много чего еще интересного

«Было много людей, которые ждали провала Трусовой и Косторной». Как оценивать итоги Казани?

Результаты — по делу, в Челябинске нас ждет главная битва сезона между Трусовой и Щербаковой.

«Барселона» узнала цену Головина и будет держать его в поле зрения". Агент Олег Артемов — о хавбеке «Монако», европейском будущем Кучаева и репутации российского футбола

Большое интервью официального представителя одного из самых талантливых российских игроков.

В Америке назвали лучших крайних форвардов НХЛ. Русские доминируют в топе, но Овечкин — только четвертый

Обновленный рейтинг.

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