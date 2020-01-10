Космический Панарин и уверенный Шестеркин, российские биатлонисты все ближе к подиуму, эксклюзив с Семиным
19:15
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 10 января.
Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто в истории «Рейнджерс» не начинал ни один хоккеист
Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.
Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.
Эксклюзивное интервью главного тренера вице-чемпионов России.
Француз одержал вторую победу в сезоне, двое наших попали в «цветы».
«Тампа» обыграла «Аризону», а «Эдмонтон» — «Монреаль».
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