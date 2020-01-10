Космический Панарин и уверенный Шестеркин, российские биатлонисты все ближе к подиуму, эксклюзив с Семиным

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 10 января.

Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.

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