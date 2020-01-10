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Космический Панарин и уверенный Шестеркин, российские биатлонисты все ближе к подиуму, эксклюзив с Семиным

19:15
Игорь Шестеркин и Артемий Панарин. Фото AFP
Игорь Шестеркин и Артемий Панарин. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 10 января.

Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто в истории «Рейнджерс» не начинал ни один хоккеист

Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.

Панарин побил рекорд Гретцки. Так круто в истории «Рейнджерс» не начинал ни один хоккеист

Артемий набрал три очка, а Игорь Шестеркин одержал вторую победу в НХЛ.

Юрий Семин — об опасности лететь в Катар, продлении Жоау Мариу и трансферных целях «Локо»

Эксклюзивное интервью главного тренера вице-чемпионов России.

Фуркад выиграл спринт в Оберхофе, Логинов и Елисеев — близко

Француз одержал вторую победу в сезоне, двое наших попали в «цветы».

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«Тампа» обыграла «Аризону», а «Эдмонтон» — «Монреаль».

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