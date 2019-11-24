Кошмар российского спорта, аномальный выезд «Спартака», конец проклятия Ничушкина

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 24 ноября.

Черный уик-энд российского спорта

За одни выходные мы остались без национальной федерации легкой атлетики и Российского антидопингового агентства. Обе организации потеряли признание своих зарубежных партнеров. Рассказываем, что ждет нас дальше.

Наверное, забить должен был сам Тедеско

«Спартак» создал множество моментов у ворот «Урала», но после почти двух десятков ударов так и не поразил ворота в Екатеринбурге. Этот соперник все так же неудобен для красно-белых. Доменико Тедеско возвращается с нулевой ничьей с первого выезда в РПЛ. Фанаты москвичей скандировали оскорбление в адрес Дзюбы — и лига отреагировала сообщением о проверке и возможном наказании от КДК.

Ничушкин вырвался из настоящего ада

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в НХЛ впервые с марта 2016 года. Этого ждали 92 матча! Сейчас в Северной Америке задаются вопросом: «Теперь Ничушкин обрушит на нас водопад из голов? Или на этом все?«

Бомбический камбэк «Рейнджерс», «Вашингтон» не спасло даже настоящее чудо, Василевский переписал историю «Тампы»

В других матчах НХЛ Панарин, Бучневич и «Рейнджерс» отыгрались в гостях у «Монреаля» с 0:4 и победили. Овечкин сделал очередной мощный хит и не забил, а «Вашингтон» уступил «Ванкуверу». Кучеров вернулся после травмы и забил за «Тампу», с его помощью Василевский переписал на себя вратарский рекорд клуба по числу побед.

Страшнейший человек на земле

Реванш двух супертяжей Деонтея Уайлдера и Луиса Ортиса завершился единственным возможным образом — досрочно. Но кое-что удивительное все-таки случилось.

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