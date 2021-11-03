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«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине, Роналду оформил дубль. Главное за день

02:45
Пауло Дибала. Фото Getty Images
Пауло Дибала. Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 2 ноября.

«Ювентус» — «Зенит»: Семак и Ко не пробили потолок

После поражения в Турине (2:4) сине-бело-голубые почти лишились шансов на выход плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью у «Аталанты» благодаря голу Роналду на 92-й минуте

«Манчестер Юнайтед» сыграл винчью с «Аталантой» в матче 3-го тура группвого турнира Лиги чемпионов.

Рейтинг УЕФА: отставание Украины от России осталось прежним, наши клубы пока в первой десятке

И «Зенит», и киевское «Динамо» потерпели поражения в играх 4-го тура Лиги чемпионов.

Стал известен единственный расклад, при котором «Зенит» попадет в плей-офф Лиги чемпионов

Положение команд в группе H.

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