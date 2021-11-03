«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Турине, Роналду оформил дубль. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 2 ноября.
«Ювентус» — «Зенит»: Семак и Ко не пробили потолок
После поражения в Турине (2:4) сине-бело-голубые почти лишились шансов на выход плей-офф Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» сыграл винчью с «Аталантой» в матче 3-го тура группвого турнира Лиги чемпионов.
И «Зенит», и киевское «Динамо» потерпели поражения в играх 4-го тура Лиги чемпионов.
Положение команд в группе H.
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