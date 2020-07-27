Дзюба — лучший по версии футболистов РПЛ, Ловрен — в «Зените», большое интервью Слуцкого
19:45
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 27 июля.
Дзюба — лучший! Второй год подряд
Результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ».
«Ливерпуль» объявил о переходе 31-летнего Деяна Ловрена в клуб из Санкт-Петербурга.
Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».
Корреспондент «СЭ» объясняет, почему «Спартак» рискует лишиться очередного лидера и нужно ли его удерживать.
Скандальный информатор ВАДА дал новое интервью, но продолжает скрывать свою новую внешность и местонахождение.
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