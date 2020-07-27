Результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ».

«Ливерпуль» объявил о переходе 31-летнего Деяна Ловрена в клуб из Санкт-Петербурга.

Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».

Корреспондент «СЭ» объясняет, почему «Спартак» рискует лишиться очередного лидера и нужно ли его удерживать.

Скандальный информатор ВАДА дал новое интервью, но продолжает скрывать свою новую внешность и местонахождение.