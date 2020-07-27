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Дзюба — лучший по версии футболистов РПЛ, Ловрен — в «Зените», большое интервью Слуцкого

19:45
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 27 июля.

Дзюба — лучший! Второй год подряд

Результаты опроса футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ».

«Я — один из лучших защитников мира». Ловрен — в «Зените»

«Ливерпуль» объявил о переходе 31-летнего Деяна Ловрена в клуб из Санкт-Петербурга.

«Российские футболисты не едут в Европу, потому что их туда и не зовут». Интервью Леонида Слуцкого

Гостем редакции «СЭ» стал главный тренер «Рубина».

Жиго обожает «Спартак», но локдаун обострил его сентиментальность к семье

Корреспондент «СЭ» объясняет, почему «Спартак» рискует лишиться очередного лидера и нужно ли его удерживать.

Родченков требует не пускать россиян на Игры в Токио. Это начало кампании?

Скандальный информатор ВАДА дал новое интервью, но продолжает скрывать свою новую внешность и местонахождение.

ЦИФРА ДНЯ
2
сезон подряд
футболисты РПЛ признали нападающего «Зенита» Артема Дзюбу лучшим игроком чемпионата
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