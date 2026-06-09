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Сегодня, 20:02

World Sailing разрешила юниорам из РФ выступать на турнирах с флагом и гимном

Сергей Филин

Совет Международной федерации парусного спорта (World Sailing) разрешил атлетам из России принимать участие в международных соревнованиях среди юниоров с национальной символикой, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС).

Решение было принято во время онлайн-заседания 9 июня и распространяется на турниры среди участников до 23 лет.

Также совет снял все ограничения со спортсменов из Белоруссии.

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Источник: Всероссийская федерация парусного спорта
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Сборная России по парусному спорту
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