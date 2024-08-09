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Сегодня, 16:37

Австриец Бонтус выиграл золото Олимпиады-2024 по кайтсерфингу

Алина Савинова
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Австрийский спортсмен Валентин Бонтус выиграл соревнования по кайтсерфингу на Олимпийских играх в Париже.

Вторым стал словак Тони Водишек, третье место у Максимилиана Маедера из Сингапура.

У женщин в четверг золото в кайтсерфинге завоевала британка Элеанор Олдридж. Серебро досталось Лорейн Нолот из Франции, бронза — Аннелуи Ламмертс, представляющей Нидерланды.

Кайтсерфинг впервые попал в программу Олимпийских игр.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

Кайтсерфинг

Финал

1. Валентин Бонтус (Австрия)

2. Тони Водишек (Словакия)

3. Максимилиан Маедер (Сингапур)

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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