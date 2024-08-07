Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже
Австралийский яхтсмен Мэтт Уэрн занял первое место в классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже.
На Играх в Токио австралиец также завоевал золото в классе «Лазер». 28-летний спортсмен является многократным призером чемпионатов мира.
Вторым в классе ILCA 7 в Париже стал представитель Кипра Павлос Контидес. Третье место у Стефано Пескьера из Перу.
Соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх-2024 проходят в Марсельской гавани с 28 июля по 8 августа.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
ILCA 7
Финал
1. Мэтт Уэрн (Австралия)
2. Павлос Контидес (Кипр)
3. Стефано Пескьера (Перу)
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
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