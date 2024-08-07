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Сегодня, 17:49

Австралиец Уэрн выиграл золото в парусном классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Австралийский яхтсмен Мэтт Уэрн занял первое место в классе ILCA 7 на Олимпиаде в Париже.

На Играх в Токио австралиец также завоевал золото в классе «Лазер». 28-летний спортсмен является многократным призером чемпионатов мира.

Вторым в классе ILCA 7 в Париже стал представитель Кипра Павлос Контидес. Третье место у Стефано Пескьера из Перу.

Соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх-2024 проходят в Марсельской гавани с 28 июля по 8 августа.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

ILCA 7

Финал

1. Мэтт Уэрн (Австралия)

2. Павлос Контидес (Кипр)

3. Стефано Пескьера (Перу)

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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