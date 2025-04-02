Международная федерация парусного спорта отстранила россиян до начала мая

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) не допустит российских спортсменов к международным соревнованиям до начала мая, сообщает ТАСС.

Сообщается, что ограничения останутся в силе в течение трех месяцев. За это время правлению World Sailing будут представлены варианты допуска спортсменов в нейтральном статусе.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой World Sailing.