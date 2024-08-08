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Париж-2024

Сегодня, 14:20

Итальянцы Тита и Банти стали олимпийскими чемпионами в парусном спорте

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Итальянцы Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти выиграли золото Олимпиады в Париже в классе Накра 17 в смешанных экипажах.

Аргентинцы Матео Майдалани и Евгения Боско завоевали серебро, а новозеландки Мика Уилкинсон и Эрика Доусон — бронзу.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Накра 17

Финал

1. Руггеро Тита/Катерина Марианна Банти (Италия) — 51

2. Матео Майдалани/Евгения Боско (Аргентина) — 67

3. Мика Уилкинсон/Эрика Доусон (Новая Зеландия) — 80

Источник: Медальный зачет Олимпиады
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