Итальянцы Тита и Банти стали олимпийскими чемпионами в парусном спорте
Итальянцы Руггеро Тита и Катерина Марианна Банти выиграли золото Олимпиады в Париже в классе Накра 17 в смешанных экипажах.
Аргентинцы Матео Майдалани и Евгения Боско завоевали серебро, а новозеландки Мика Уилкинсон и Эрика Доусон — бронзу.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Накра 17
Финал
1. Руггеро Тита/Катерина Марианна Банти (Италия) — 51
2. Матео Майдалани/Евгения Боско (Аргентина) — 67
3. Мика Уилкинсон/Эрика Доусон (Новая Зеландия) — 80
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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