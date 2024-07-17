«Повалил на землю, начал добивать. Отец потерял сознание». Драка на чемпионате России по парусному спорту привела к суду

Российские яхтсмены не пропали бы в ММА.

Астрологи объявили неделю судов в российском спорте. В понедельник мы рассказывали об иске в фигурном катании, где переход юной спортсменки вызвал спор о 2 миллионах рублей — он состоится 17 июля. А уже 19 июля в Хамовническом суде Москвы пройдет заседание по делу о дисквалификации российского яхтмена Кирилла Терешкина — драка с его участием на чемпионате России в сентябре 2023 года привела к дисквалификации. Но по мнению Кирилла, он лишь защищался, а пострадать мог из-за отношений его отца, личного тренера и наставника молодежной сборной, с руководством федерации.

По информации «СЭ», на чемпионате России дошло даже до заявлений в полицию. Отметим, что больших успехов российский парусный спорт давно не добивался — в 2016 году на Олимпиаде бронзу взяла Стефания Елфутина, в олимпийском отборе успела выступить только пара Жеребцова/Ушков, которые тренируются самостоятельно и остались далеко за пределами тройки, позволявшей отобраться в Париж. Федерация приняла решение не бороться за участие в международных турнирах, пока яхтсменов туда не допустят под российским флагом — что, как мы понимаем, маловероятно. Поэтому если в России в федеральных СМИ и пишут о парусном спорте — то под таким скандальным соусом.

Но вряд ли в этом виноваты журналисты. «СЭ» поговорил с Терешкиным-младшим о том, как в России дело дошло до драк яхтсменов и что будет дальше.

Парень идет на меня, у меня руки по швам...

— Кирилл, давайте для начала проясним вопрос — вы сейчас выступаете?

— Да, выступаю, недавно ездил на соревнования, на Поволжскую регату, занял второе место.

— То есть полугодовая дисквалификация закончилась?

— Да. От меня хотели получить письмо с признанием вины, но я его не написал. Только небольшой текст, что сожалею о ситуации, но мне не в чем раскаиваться. Президиум федерации давил на признание вины, но я знаю, что не виноват, поэтому ни в чем признаваться не собирался. И меня все же допустили в конце апреля. Тем не менее я уже пропустил мартовский этап Кубка России, а это первый этап отбора в сборную, у нас выбрасывается один худший результат. За день до второго этапа меня допустили — не попади я туда, точно остался бы без сборной.

— Что произошло на тех соревнованиях в Тольятти? Допускаю, что вы рассказываете сотый раз, но все же — почему у нас яхтсмены дерутся?

— Без проблем расскажу в сто первый. Идет чемпионат России, последний гоночный день. Ветра не было, медальную гонку отменили. Я занимаю третье место.

У нас тяжелый вид спорта. Нужно грузить лодки, возить их на конструкциях. В аренду брать бесполезно, надо возить свое. Мне нужно было погрузить свою лодку Mercedes Sprinter — это делов две минуты времени. Весит она 60 килограммов. Мимо проходили два парня, из другого класса. Фамилии я называть не буду.

Я их уважительно прошу: «Парни, помогите, пожалуйста». Мы все знакомы, но я знаю, что они, может, ко мне не очень хорошо относятся, тем более я с медалью, они нет. Один вроде бы даже согласился, а второй не хотел и прошел мимо. Я ему вдогонку говорю: «В следующий раз помогать вам не буду». А я как-то раз с ними разгружал лодку, ходил на дальнюю парковку, минут 15 потратил. У меня есть право попросить взаимную помощь, лодка в три раза меньше. И тут его коллега говорит: «Ты как с моим рулевым разговариваешь?»

Фото Всероссийская Федерация Парусного спорта

— Вайбы улицы у бара в пятницу вечером.

— Типа того. Правда, у нас даже мата не было. Слово за слово, я спросил «а что такое?», он еще что-то бросил. Наверное, я мог сказать фразу «а что ты мне сделаешь?» Но, конечно, я не видел в этой истории какого-то большого конфликта. Ну не помогли и не помогли. Парень идет на меня, у меня руки по швам, я не предполагал такого развития. И он толкает меня, бросает на землю и начинает меня лежачего добивать. Наносит один удар, в висок даже попал, и в момент следующего удара вмешался мой отец (тренер Дмитрий Терешкин. — Прим. «СЭ»). Как любой нормальный отец и человек, думаю. После чего второй парень толкает моего отца в металлический трейлер, он падает, у него рассечена бровь, сознание потерял. Благо дежурила бригада скорой помощи — ему оказали первую медицинскую помощь, сразу под руки взяли.

— Интересно у вас чемпионат России прошел.

— Да, вот такая история. Я сразу подаю протест — у нас есть протестовый комитет. Ситуация происходит за час до награждения. Они подают в ответ на меня. Комитет выносит решение: Терешкин не нарушил никаких норм этики. Этим парням выносят дисквалификацию, они были на пятом месте, в итоге опустились на седьмое или восьмое. Отцу моему предупреждение.

При этом позже они ходили, просили, мол, простите нас, пожалуйста. То есть они свою вину признали фактически этими извинениями, конфликт был исчерпан. Но дело ушло в дисциплинарную комиссию федерации.

И по всей логике должны были наказать этих двух спортсменов. В общем, история заканчивается тем, что в ноябре с нами связался представитель комиссии, попросил дать объяснение. Мы все это на почту отправили и забыли. Я гонялся несколько турниров, в том числе с призовыми, а 17 февраля следующего года узнаю, что меня отстранили на полгода, моего отца — на год.

Где справедливость, почему так происходит?

— То есть вы, будучи дисквалифицированным, еще и в соревнованиях участвовали?

— Получается, да. У меня срок до 2 мая, у отца до 2 ноября. То есть ситуация была в сентябре, срок почему-то отсчитывается с ноября, а узнаю я об этом в феврале. Думаю, это было сделано специально, чтобы я пропустил два этапа Кубка России, которые как раз начинаются в апреле-мае, и не отобрался в сборную. Но вопрос в принципе, почему эта дисквалификация существует? За что? Если комитет принял противоположное решение?

Я пишу официальный запрос в федерацию, прошу предоставить какие-то бумаги с объяснением. Сейчас у нас середина июля, начался судебный процесс, я до сих пор не знаю, за что отстранен. Они все молчат либо отнекиваются. Да, благодаря резонансу меня все же допустили до одного из этапов, сократили срок. Но хочется добиться правды, будем делать это через Хамовнический суд Москвы.

— Несмотря на то, что они все же отступили? Не было мысли отозвать иск?

— Ну как минимум я хочу добиться правды. У отца отстранение действует. Репутацию мне все-таки подпортили, ходят разные слухи, что я сам виноват, напал и так далее, хотя протестовый комитет четко вынес решение, что я невиновен. Был пропущен первый этап Кубка России, что может повлиять на результаты, я теперь не имею права на ошибку. Ну и я пропустил профессиональную парусную лигу, где разыгрывались неплохие призовые деньги.

— Почему вас так не любят? Есть же какая-то причина, по которой в президиуме сидят ваши оппоненты?

— Не знаю. У нас даже в Краснодарском крае президент федерации почему-то ко мне плохо относится. Может, какие-то остались нюансы в отношениях с отцом. Я лично гоняюсь всю жизнь и никогда не был замечен в конфликтных ситуациях. Но тут давят отовсюду. Ладно бы еще давили с целью заменить меня кем-то. Но я единственный спортсмен в регионе, который гоняет в своем классе. И бронзовая медаль — первая для края за несколько лет.

— Но согласитесь, со стороны это звучит странно.

— Не знаю, честно. Когда я подал в суд, давление возобновилось. В Тольятти в этом году пришлось ехать за свой счет. Я когда узнал про свою дисквалификацию, какое-то время пребывал в полном недоумении. Где вообще справедливость, почему так происходит? Стрессовая ситуация, даже вес поднабрал. Сейчас я уже стабилизировался, но собираюсь биться до конца. Раз ситуация возникла, надо из нее выходить и заднюю не давать. Суд так суд. Хочется привлечь к ответственности людей, которые принимали столь некомпетентное решение.

Фото Всероссийская Федерация Парусного спорта

Позиция Всероссийской федерации парусного спорта

«СЭ» обратился ко второй стороне процесса, исполнительному директору ВФПС Павлу Соболеву, и получил такой комментарий:

— Точка зрения простая: 15 членов президиума, уважаемых людей со стажем в парусном спорте до 40 лет, приняли такое решение. Я думаю, этого достаточно, чтобы сказать, объективное оно или нет. Они в федерации много лет, сами воспитали несколько поколений яхтсменов, сами спорт финансируют, взращивали молодежь. Что обсуждать? Аксакалы и молодой студент. Молодежь надо воспитывать, если она неправа. Суд пока на все попытки перевернуть решение отказал. Был дан шанс господину Терешкину пройти отбор, но воспитательные цели, видимо, не были достигнуты. Жизнь покажет. У нас много случаев, молодежь меняется, потому что на нее прессинг сильнее. У них перспектив мало, международных выездов нет, эмоционально они разбиты. Видимо, это одна из причин произошедшего, — сказал Соболев.

Чтобы получить нейтральный статус — нужен спонсор, а у нас все на госфинансировании

— Давайте в сторону уйдем. Коллеги вот за Вануату даже выступают. А вы никогда не задумывались о том, чтобы гражданство сменить, если в родной федерации такие проблемы? — вопрос Терешкину-младшему.

— Никогда не задумывался. Все-таки Россия моя родина, моя страна, я тут родился. Ну даже как-то мысль не приходила, честно.

— Даже несмотря на то, что это шанс на чемпионаты мира и Олимпиаду?

— Нет. Понятно, что сейчас тяжелая обстановка и из международных стартов только Кубок Содружества с белорусами. Но надо просто переждать, дождаться своего часа. Когда наступит этот час, просто быть к этому готовым.

— Так же долго можно ждать — судя по тренду, час может наступить через много лет. В олимпийском отборе выступали двое россиян в нейтральном статусе. Вы для себя его допускаете?

— Думаю, нет. В нашем случае это сложно организационно, и я в любом случае в России третий по рейтингу. И как минимум у нас нет лицензии для участия в Олимпийских играх. То есть про ближайшие можно было забыть сразу. Нужно готовиться и ждать свое время.

Плюс для такого поступка нужны спонсоры, нейтральный статус предполагает финансирование за свой счет. У нас очень мало у кого они есть, а если есть, они локальные — которые могут одежду бесплатно выдать, условно. О самофинансировании никакой речи быть не может. Мы все стоим на государственных зарплатах.

— Недавно даже была новость, что в Крыму платят миллион рублей тем, кто мог поехать на Олимпиаду, но не поехал.

— Видел эту историю. Мне кажется, никакого отношения я к ней все же не имею, хоть я в параллельном зачете и представляю Крым. Сама по себе идея отличная, безусловно. Если есть такие претенденты, то поддержать спортсменов — это правильно, я в этом ничего плохого не вижу.

— А в принципе парусный спорт доступен? Вы можете назвать сумму, сколько на него уходит в год?

— Если отдать ребенка в государственную школу, то там вообще все предоставляется. Если на коммерческой основе — то возьмем ребенка 8-10 лет, ему нужна яхта класса «Оптимист», с которого все начинают. Лодку можно купить за 200 тысяч рублей, а тренироваться в любом доступном месте — найти яхт-клуб, договориться. Правда, нужен тренер. Наверное, 300 тысяч стартового капитала точно надо заготовить. Как правило, особый сервис яхте не нужен. Понятно, лодки бьются, но этим, как правило, занимался у меня тренер — подшкурить, подклеить. Но я занимался в госшколе, это другое, там все бесплатно. Я гоняюсь в олимпийском классе «Лазер», лодка стоит миллиона полтора. Но опять же, школа предоставляет. То есть парусный спорт у нас в нормальном состоянии, его стараются развивать, в Санкт-Петербурге сильные школы.

Сейчас это действительно становится очень доступно. Люди из офисов просто приходят в клуб покататься и, кому нравится, начинают заниматься. Профессиональный парусный спорт, конечно, испытывает проблемы из-за того, что мы никуда не можем ездить, только в Белоруссию. Но пока гоняемся среди своих — и все равно конкуренция повышается, много молодых ребят приходит.