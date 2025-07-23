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23 июля 2025, 17:37

Международная федерация парусного спорта допустила россиян до участия в турнирах в нейтральном статусе

Павел Лопатко

Международная федерация парусного спорта (World Sailing) разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Международная федерация парусного спорта одобрила политику нейтралитета в отношении российских и белорусских спортсменов», — цитирует ТАСС представителя Всероссийской федерации парусного спорта.

Кроме того, будут допущены персонал спортсменов и судьи по парусному спорту.

Соответствующий вопрос обсуждался на совете World Sailing в июле 2025 года.

Российские и белорусские спортсмены с марта 2022 года не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой World Sailing.

Источник: ТАСС
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