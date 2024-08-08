Австрийцы Вадлау и Маэр выиграли золото Олимпиады в миксте по парусному спорту
Австрийские спортсмены Лара Вадлау и Лукас Маэр завоевали золото Олимпийских игр-2024 в парусном спорте.
Второе место заняли представители Японии Кейджу Окада и Михо Йошиока. Бронза у шведской пары Ловисы Карлссон и Антона Дальберга.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
470
Финал
1. Лара Вадлау/Лукас Маэр (Австрия)
2. Кейджу Окада/Михо Йошиока (Япония)
3. Антон Дальберг/Ловиса Карлссон (Швеция)
Источник: Медальный зачет Олимпиады
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