23 июня, 14:08

В ВФПС назвали полноценное участие российских яхтсменов в Олимпиаде одной из главных задач

Камила Абдурахманова
корреспондент

Президент Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) Сергей Джиенбаев рассказал, что одной из главных целей ВФПС является возвращение отечественных спортсменов на международную арену, в том числе на Олимпийские игры.

«Для выполнения поставленной задачи необходимо задействовать все возможные ресурсы: использовать профессиональные и личные контакты, направлять официальные письма, организовывать встречи с международными федерациями, привлекать юристов. Речь идет обо всем спектре законных и корректных методов, разрешенных международным правом», — цитирует Джиенбаев ТАСС.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе (США). По словам главы федерации, лучшие российские яхтсмены из олимпийской и молодежной сборных должны пройти отбор и претендовать на участие в этих стартах. «Реализация операции come back рассматривается как под государственным флагом Российской Федерации, что сопряжено с определенными трудностями, так и под нейтральным флагом, что более реалистично в текущих условиях».

Источник: ТАСС
