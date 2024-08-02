Испанцы выиграли золото Олимпиады по парусному спорту в дисциплине скиф
Мужская сборная Испании по парусному спорту заняла первое место в дисциплине скиф на Олимпиаде-2024 в Париже.
Испанскую команду представляли Диего Ботин и Флориан Триттель. Серебряные медали достались сборной Новой Зеландии в составе Исаака Макхарди и Уильяма Маккензи. Американцы Ян Бэрроуз и Ханс Хенкен забрали бронзовые награды.
У женщин олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов Одиль ван Аанхольт и Аннет Дютц. Шведская лодка под управлением Вильмы Бобек и Ребекки Нетцлер финишировала на второй позиции. Сборная Франции, за которую выступали Сара Стейер и Шарлин Пикон, заняла третье место.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
49-ые
Финал
1. Ботин/Триттель (Испания) — 70
2. Макхарди/Маккензи (Новая Зеландия) — 82
3. Барроуз/Хенкен (США) — 88
Женщины
49-ые
Финал
1. ван Аанхольт/Дютц (Нидерланды) — 74
2. Бобек/Нетцлер (Швеция) — 76
3. Стейер/Пикон (Франция) — 79