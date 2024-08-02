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Париж-2024

Сегодня, 15:39

Испанцы выиграли золото Олимпиады по парусному спорту в дисциплине скиф

Алина Савинова
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Мужская сборная Испании по парусному спорту заняла первое место в дисциплине скиф на Олимпиаде-2024 в Париже.

Испанскую команду представляли Диего Ботин и Флориан Триттель. Серебряные медали достались сборной Новой Зеландии в составе Исаака Макхарди и Уильяма Маккензи. Американцы Ян Бэрроуз и Ханс Хенкен забрали бронзовые награды.

У женщин олимпийскими чемпионками в этой дисциплине стали представительницы Нидерландов Одиль ван Аанхольт и Аннет Дютц. Шведская лодка под управлением Вильмы Бобек и Ребекки Нетцлер финишировала на второй позиции. Сборная Франции, за которую выступали Сара Стейер и Шарлин Пикон, заняла третье место.

Парусный спорт

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

49-ые

Финал

1. Ботин/Триттель (Испания) — 70

2. Макхарди/Маккензи (Новая Зеландия) — 82

3. Барроуз/Хенкен (США) — 88

Женщины

49-ые

Финал

1. ван Аанхольт/Дютц (Нидерланды) — 74

2. Бобек/Нетцлер (Швеция) — 76

3. Стейер/Пикон (Франция) — 79

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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