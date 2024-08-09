Британка Олдридж стала первой олимпийской чемпионкой по кайтсерфингу
Британка Элеанор Олдридж выиграла соревнования по кайтсерфингу среди женщин на Олимпиаде-2024 в Париже.
Второе место заняла Лорейн Нолот из Франции. Тройку призеров замкнула Аннелуи Ламмертс, представляющая Нидерланды.
Кайтсерфинг впервые попал в программу Олимпийских игр, поэтому Олдридж стала первой олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.
Парусный спорт
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Кайтсерфинг
Финал
1. Элеанор Олдридж (Великобритания)
2. Лорейн Нолот (Франция)
3. Аннелуи Ламмертс (Нидерланды)
Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Новости