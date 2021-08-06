Россиянка лидировала в пятиборье перед последним видом, но осталась без медали. Драма в Токио

Десяти секунд преимущества в лазер-ране не хватило Ульяне Баташовой, чтобы завоевать медаль. В итоге она — девятая, а победила англичанка Кейт Френч.

Женщины. Лазер-ран

1. Кейт Френч (Великобритания) — 1385

2. Лаура Асадаускайте (Литва) — 1370

3. Шарольта Ковач (Венгрия) — 1368...

9. Ульяна Баташова — 1341...

32. Гульназ Губайдуллина (Россия) — 1053

Пятиборный стадион в Токио в хорошем смысле шокировал. 50-тысячный футбольный Tokyo Stadium на время Игр превратился в настоящий рай для мультиспортсменов. Прямо на поле установили бассейн, проложили трассы для конкура и лазер-рана, и даже фехтовали олимпийцы на помосте поверх газона. Для пятиборья такой масштаб — просто фантастика, 50 тысяч зрителей тут обычно, наверное, за целый соревновательный год не набирается. Хотя гигантские трибуны, конечно, все равно пустовали.

Баташова не считалась фаворитом — в мировом рейтинге она занимает только 19-ю строчку. На последнем перед Играми крупном старте — чемпионате мира в Египте — Ульяна заняла 24-е место и, если судить по этому результату, вообще не должна была ехать на Олимпиаду. Гораздо выше нее были две россиянки — экс-чемпионка мира Гульназ Губайдуллина и Аделина Ибатуллина, которые обе тоже имели олимпийские лицензии.

Но исполком федерации решил иначе. Молодая Аделина будет ждать своего шанса в Париже-2024, а Ульяна уже в Токио обязана доказывать свое право быть здесь. И с этой задачей она справилась на отлично.

Ульяна Баташова. Фото Getty Images

Конь подвел Губайдуллину, но помог Баташовой

После фехтования и плавания Баташова сенсационно шла второй. Впереди нее была только одна из фаворитов — немка Анника Шлой. Другая россиянка, Гульназ Губайдуллина, установила олимпийский рекорд в плавании — для нее это коронный вид. Но фехтование получилось неудачным, а на конкуре и вообще произошло ЧП. Конь по кличке Saint Boy вел себя совсем не как святой мальчик и категорически отказался прыгать через одно из препятствий. Как ни пыталась Гульназ, заставить животное она не смогла. В итоге — ноль очков и почти шесть минут отставания перед лазер-раном.

Вообще, такого кошмара с верховой ездой в пятиборье не было давно. Возможно, лошади испугались огромного стадиона или просто были плохо подготовлены, но пройти дистанцию без ошибок смогли только двое из 36 участниц. У остальных кони вытворяли сумасшедшие вещи: таранили препятствия, сбрасывали с седла, одна из лошадок пыталась убежать.

Несчастье постигло и Шлой, она, по совпадению, выступала на том же коне, что и Губайдуллина. Теоретически она имела право его заменить, но почему-то не стала. И Saint Boy, однажды уже побывав на арене, категорически отказался выходить туда снова. Немка спустя некоторое время все же заставила, но прыгать лошадь не стала. В итоге — ноль очков и крах мечты о медали.

Баташова, с учетом обстоятельств, справилась с конкуром почти идеально. В итоге на трассу финального лазер-рана она отправилась лидером с десятисекундным преимуществом над целой группой соперниц. И вот тут стало волнительно. Олимпийских медалей, тем более золотых, в истории российского женского пятиборья еще не было. А Ульяна до сих пор ничего крупнее этапа Кубка мира не выигрывала.

Гульназ Губайдуллина. Фото Getty Images

Вспомним о российском биатлоне

В таких ситуациях всегда есть соблазн списать неудачу на волнение и стартовый мандраж. Все-таки не каждый день ты выходишь лидером в финальном олимпийском виде. Но если честно, нервы тут ни при чем. Ульяна достойно стреляла и бежала как могла. Но ее соперничество с англичанкой Кейт и Асадаускайте напоминало о российских биатлонистах в борьбе с норвежскими. Даже при точной стрельбе ничего нельзя сделать с такими космическими скоростями в беге.

Особенно, конечно, отличилась Асадаускайте. Олимпийская чемпионка еще 2012 года, она последнее время мучилась от травм и пребывала не в лучшей форме. На трассу лазер-рана она выходила 13-й, проигрывая Баташовой почти минуту. Но нужно было видеть, с каким азартом Лаура принялась отыгрывать позиции.

Асадаускайте — абсолютно лучший бегун в истории современного пятиборья, и есть ощущение, что в легкой атлетике она бы тоже погоды не испортила. Лаура в итоге не только все отыграла, но и выбралась на второе место. Еще бы чуть подлиннее дистанция, могла бы и выиграть.

Ну а Баташова финишировала девятой. В принципе, для 26 лет и олимпийского дебюта — неплохой результат. Той же Асадаускайте уже 37. Времени, чтобы реализоваться в своем спорте, у Ульяны точно будет достаточно.