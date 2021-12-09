Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Выступление российских спортсменов на Играх в Токио признано успешным

14:26
Теги:

В Москве 9 декабря в здании ОКР прошло Олимпийское собрание, по итогам работы которого была дана оценка реализации программы подготовки спортсменов к прошедшим минувшим летом Играм в Японии.

— Собрание единогласно постановило признать успешной реализацию программы подготовки к Токио-2020, — сказал журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Был заслушан очень продолжительный аналитический доклад главного управления ОКР, состоялась живая дискуссия в ходе прений. В них, кстати, приняли участие не только те, кто находился в зале, — часть участников присоединилась к нам онлайн.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио российские атлеты завоевали 20 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали, по общему количеству наград уступив только командам США и Китая.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора
Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Песков рассказал об ответе РФ в случае введения Западом новых санкций
0