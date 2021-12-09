Выступление российских спортсменов на Играх в Токио признано успешным

В Москве 9 декабря в здании ОКР прошло Олимпийское собрание, по итогам работы которого была дана оценка реализации программы подготовки спортсменов к прошедшим минувшим летом Играм в Японии.

— Собрание единогласно постановило признать успешной реализацию программы подготовки к Токио-2020, — сказал журналистам глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. — Был заслушан очень продолжительный аналитический доклад главного управления ОКР, состоялась живая дискуссия в ходе прений. В них, кстати, приняли участие не только те, кто находился в зале, — часть участников присоединилась к нам онлайн.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио российские атлеты завоевали 20 золотых, 27 серебряных и 24 бронзовые медали, по общему количеству наград уступив только командам США и Китая.