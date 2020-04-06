Всемирные игры перенесены из-за новой даты проведения Олимпиады

Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA) сообщила о переносе Всемирных игр-2021 на 2022 год.

Соревнования пройдут с 7 по 17 июля 2022 года в американском Бирмингеме.

Такое решение было вызвано переносом Олимпиады в Токио на 2021 год. Сохранение первоначальных дат проведения соревнований означало бы исключение многих спортсменов и официальных лиц, участвующих в Олимпийских играх, из Всемирных игр, и привело бы снижению интереса зрителей и СМИ к состязаниям.

На предыдущих Всемирных играх-2017 сборная России заняла первое место в общекомандном зачете, завоевав 28 золотых, 21 серебряную и 14 бронзовых медалей.