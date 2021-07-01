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Соперница штангистки-трансгендера не приедет в Токио из-за карантина

08:18

Сборная Самоа по тяжелой атлетике снята с Олимпиады 2020 решением правительства своей страны из-за распространения в Японии нового штама коронавируса. Власти островного государства объявили в своей стране тотальный внешний карантин, опасаясь новой волны заражений.

Это значит, что самоанские олимпийцы не смогут выехать в Токио на Игры-2020, которые стартуют 23 июля. Однако данная мера ударит только по трем тяжелоатлетам, которые постоянно живут и тренируются на острове. Остальные 8 самоанских спортсменов, прошедших отбор, базируются в США, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Запертыми в своей стране оказались штангисты Вайпава Иоанэ (категория 67 кг) и Дон Опелоге (96 кг), а также штангистка Юниарра Сипайя (свыше 87 кг). Последняя считалась главной соперницей новозеландки Лорел Хаббард — первого в истории трансгендера, который примет участие в Олимпиаде.

Сипайя неоднократно соперничала с Хаббард и выступала категорической противницей участия бывших мужчин в женских стартах.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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