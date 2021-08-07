Белорусские тренеры Моисевич и Шумак дадут показания по делу Тимановской

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби сообщил, что белорусские тренеры Юрий Моисевич и Артур Шумак дадут показания по делу легкоатлетки Кристины Тимановской. Ранее специалисты были высланы из Олимпийской деревни в Токио.

«Как вы знаете, работу начала дисциплинарная комиссия. Аккредитации двух тренеров были отозваны, и они уже покинули Олимпийскую деревню. Им будет предоставлена возможность быть услышанными», — цитирует ТАСС Дюби.

Напомним, Тимановская должна была выступить на Олимпийских играх в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Однако двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 м из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, и тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге.

После скандала Тимановская получила польскую гуманитарную визу и улетела в Варшаву, а белорусских тренеров Юрия Моисевича и Артура Шумака лишили аккредитаций и выслали из Олимпийской деревни в Токио.