Ричард Паунд считает, что коронавирус может повлиять и на Олимпиаду-2022

Член МОК и бывший глава ВАДА Ричард Паунд предположил, что ситуация с пандемией коронавируса может повлиять и на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине. Ранее летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на 2021 год.

«Планируя ближайшее будущее, такая организация, как МОК, должна рассмотреть возможные последствия неблагоприятного варианта развития событий, при котором, если брать самый худший сценарий, будет затронута не только Олимпиада 2020 года, но и ОИ-2022, что приведет к потере доходов остальных Игр, — цитирует Паунда Inside The Games. — Уверен, что в МОК оценивают все вероятные последствия и будут делать все возможное, чтобы помочь международным федерациям и всем, кто действительно нуждается в помощи».

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 867 129 человека. Зафиксировано 115 278 летальных исхода от инфекции, вылечились 434 098 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 18 328 случаев заражения, 1 470 человек выздоровели, 148 — умерли.