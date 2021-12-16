Поздняков: «Для меня Игры в Токио были самыми запоминающимися»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков на открытии фотовыставки Олимпиады-2020 отметил, что Игры были очень успешными для сборной России благодаря сплоченности внутри команды.

«Игры были крайне необычными для всего мира и спортивного сообщества, — отметил Поздняков. — Не было зрителей, все восприятие игр происходило глазами тех, кто снимал эти игры. Редко так бывает, чтобы не было живых свидетелей выступления. Только благодаря мастерству фотографий, мы можем наслаждаться прекрасными моментами вновь и вновь.

Игры были очень интересными, но не менее запоминающимися были и победы наших спортсменов. Для меня эти Игры были самыми запоминающимися, так как внутри команды было объединение. Из-за этого такой высокий результат у наших ребят. По завоеванным медалям мы показали самый высокий результат с 2004 года. Конечно, все ребята и девчонки молодцы!".

Напомним, что дочь Позднякова, саблистка София Позднякова, на Олимпиаде в Токио выиграла две золотые медали.