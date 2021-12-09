Одно золото Игр в Токио обошлось ОКР в 70 миллионов рублей

На подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио за пять лет было потрачено 1,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков после завершения ежегодного Олимпийского собрания.

— Программа на этот раз реализовывалась не четыре года, как обычно, а пять — в связи с переносом Игр, — отметил Поздняков. — Было потрачено 1,4 миллиарда рублей на реализацию всех мероприятий, заложенных в программу. Главные из них — непосредственная подготовка спортсменов к Играм, подготовка олимпийского резерва для участия во всех мультиспортивных мероприятиях за этот период, образовательная программа для тренеров и спортсменов, завершивших карьеру. А также большой объем антидопинговых мероприятий. Учитывая, что всего команда завоевала 71 медаль, легко посчитать, что одна награда «стоит» 20 миллионов рублей, а золото — 70 миллионов.

Напомним, что Олимпийское собрание признало реализацию программы «Токио-2020» успешной.