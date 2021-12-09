Олимпиада
Токио-2020
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Вольная борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Другие виды спорта
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020

Одно золото Игр в Токио обошлось ОКР в 70 миллионов рублей

14:30
Теги:

На подготовку российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио за пять лет было потрачено 1,4 миллиарда рублей, рассказал журналистам глава ОКР Станислав Поздняков после завершения ежегодного Олимпийского собрания.

— Программа на этот раз реализовывалась не четыре года, как обычно, а пять — в связи с переносом Игр, — отметил Поздняков. — Было потрачено 1,4 миллиарда рублей на реализацию всех мероприятий, заложенных в программу. Главные из них — непосредственная подготовка спортсменов к Играм, подготовка олимпийского резерва для участия во всех мультиспортивных мероприятиях за этот период, образовательная программа для тренеров и спортсменов, завершивших карьеру. А также большой объем антидопинговых мероприятий. Учитывая, что всего команда завоевала 71 медаль, легко посчитать, что одна награда «стоит» 20 миллионов рублей, а золото — 70 миллионов.

Напомним, что Олимпийское собрание признало реализацию программы «Токио-2020» успешной.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Антон Бабошин все материалы автора
Читайте также
Какие ошибки в прыжках допускают ученицы Тутберидзе? Разбор профессионального фигуриста
Песков рассказал об ответе РФ в случае введения Западом новых санкций
1
2