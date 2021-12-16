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Жуков: «На носу уже Олимпиада в Пекине, а кажется, что только вчера закончились Игры в Токио»

Почетный президент ОКР Жуков прокомментировал открытие фотовыставки в честь Олимпиады в Токио
10:51
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Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал открытие фотовыставки в честь Олимпиады в Токио (Япония).

«Кажется, что совсем недавно мы все с замиранием сердца следили за Олимпиадой в Токио. Ковид внес свои планы. Мне кажется, что все россияне на этой олимпиаде в три раза сильнее переживали за наших спортсменов. Было одержано большое количество великолепных и ярких побед. У нас сегодня представлены не все наши золотые олимпийцы, но одни из самых ярких. На носу уже пекинская олимпиада, а кажется, что только вчера закончилась Олимпиада в Токио. Эти яркие фотографии на выставке, которые напоминают нам о событиях в Токио, они очень важны. Очень важно вспомнить о прошлых победах и пожелать спортсменам, которые поедут в Пекин, не менее ярких выступлений», — сказал Жуков на открытии фотовыставки «Олимпиада Токио-2020».

На Играх в Токио сборная России заняла пятое место в медальном зачете, заработав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали.

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Мария Куцубеева все материалы автора
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