Олимпиада в Токио может пройти без кричалок и песен

Международный олимпийский комитет (МОК) 3 февраля на своем сайте опубликовал правила поведения на Олимпиаде в Токио. Они посвящены мерам по сдерживанию пандемии коронавируса.

В документе, среди прочего, говорится о том, что болельщики должны поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен. Как отмечается, коронавирус передается воздушно-капельным путем при кашле, разговоре, крике или пении. Поэтому болельщики должны стараться не выражать свои эмоции подобным образом, а лишь использовать аплодисменты.

Меры безопасности по коронавирусу будут обновляться. Сегодня вышла лишь первая редакция.

Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Несмотря на слухи о новом переносе Игр, власти Японии и оргкомитет соревнований уверяют, что Олимпиада пройдет в запланированные сроки.