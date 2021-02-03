Олимпиада в Токио может пройти без кричалок и песен
Международный олимпийский комитет (МОК) 3 февраля на своем сайте опубликовал правила поведения на Олимпиаде в Токио. Они посвящены мерам по сдерживанию пандемии коронавируса.
В документе, среди прочего, говорится о том, что болельщики должны поддерживать спортсменов без использования кричалок и песен. Как отмечается, коронавирус передается воздушно-капельным путем при кашле, разговоре, крике или пении. Поэтому болельщики должны стараться не выражать свои эмоции подобным образом, а лишь использовать аплодисменты.
Меры безопасности по коронавирусу будут обновляться. Сегодня вышла лишь первая редакция.
Олимпиада в Токио должна была состояться летом 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса. В данный момент Игры планируется провести с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Несмотря на слухи о новом переносе Игр, власти Японии и оргкомитет соревнований уверяют, что Олимпиада пройдет в запланированные сроки.
Дополнительная информация:
https://www.olympic.org/news/first-playbook-published-outlining-measures-to-deliver-safe-and-successful-olympic-and-paralympic-games-tokyo-2020
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