Олимпийские объекты не пострадали при землетрясении в Японии, информирует kyodonews.jp. Как отмечается, в понедельник будет проведен тщательный осмотр зданий.

«Представители организационного комитета заявили, что получили сообщения о том, что на олимпийских объектах проблем не установлено, включая временное оборудование», — отмечается в сообщении.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля на северо-востоке Японии в районе префектуры Фукусима в Тихом океане.

Максимальная сила толчков в префектуре Фукусима и Мияги составила 6+ по семибалльной японской шкале. В Токио сила толчков составила около 4 баллов.

Число пострадавших при землетрясении достигло 150 человек.