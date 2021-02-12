Бах прокомментировал решение главы оргкомитета Олимпиады подать в отставку

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах прокомментировал решение главы организационного комитета Олимпийских игр в Токио Есиро Мори подать в отставку.

«МОК полностью уважает решение президента Мори уйти в отставку и понимает причины этого. В то же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр, — приводятся слова Баха на сайте МОК. — Мори помог сделать Токио самой подготовленной олимпийской столицей. МОК продолжит тесно сотрудничать с его преемником, чтобы обеспечить безопасное проведение Олимпиады в 2021 году».

12 февраля Есиро Мори объявил об уходе в отставку из-за скандала вокруг сделанных им сексистских высказываний.

Во время заседания оргкомитета Олимпийских игр — 2020 Мори указал на то, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к тому, что заседания длятся гораздо дольше, так как женщины подолгу выступают и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

4 февраля Мори публично извинился за сказанное, однако мировая общественность и спонсоры Игр остались недовольны словами чиновника.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на год. Теперь они планируются на период с 23 июля по 8 августа 2021 года. Предстоящие соревнования назвали «Токио-2020». Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.