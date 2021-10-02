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Роднина жестко отреагировала на слова Далалояна о машинах для сестер Авериных

13:52
Дина и Арина Аверины. Фото Instagram
Дина и Арина Аверины. Фото Instagram
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Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

В интервью «СЭ» Далалоян заявил, что столкнулся с недопониманием из-за того, что серебряному призеру Игр в Японии Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5 наравне с золотыми медалистами соревнований.

«Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — сказала Роднина «СЭ».

Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, был вручен автомобиль BMW X5. Также, автомобилем BMW X3 наградили сестру Дины — Арину Аверину, которая заняла четвертое место.

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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