Роднина жестко отреагировала на слова Далалояна о машинах для сестер Авериных

Депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова олимпийского чемпиона Токио по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

В интервью «СЭ» Далалоян заявил, что столкнулся с недопониманием из-за того, что серебряному призеру Игр в Японии Дине Авериной вручили автомобиль BMW X5 наравне с золотыми медалистами соревнований.

«Что за дурной тон! Дареному коню в зубы не смотрят! Это подарок от президента. Зачем это обсуждать? Я считаю, это дурной тон как со стороны Далалояна, так и тех, кто это обсуждает», — сказала Роднина «СЭ».

Дине Авериной, завоевавшей серебро на Олимпиаде в Токио, был вручен автомобиль BMW X5. Также, автомобилем BMW X3 наградили сестру Дины — Арину Аверину, которая заняла четвертое место.