Парусный спорт на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Соревнования по парусному спорту на Олимпиаде-2024 пройдут с 28 июня по 8 августа

Соревнования по парусному спорту на Олимпийских играх в Париже пройдут в Марсельской гавани с 28 июня по 8 августа. Всего будет разыграно 10 комплектов награде. По 4 награды заберут спортсмены в индивидуальных зачетах и две в смешанных дисциплинах.

Парусный спорт (мужчины и женщины) на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

28 июля, воскресенье

14:13. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-1-2

15:43. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-1-2

17:33. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-3

17:35. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-1

17:45. мужчины, класс 49-й. Гонка-1

18:04. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-4

18:27. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-2

18:37. мужчины, класс 49-й. Гонка-2

19:03. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-3

19:17. женщины, класс 49-ый FX. Гонка-3

19:29. мужчины, класс 49-й. Гонка-3

19:34. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-4

29 июля, понедельник

14:15. женщины, класс 49-ый FX Гонка-4, 5, 6

16:05. мужчины, класс 49-й. Гонка-4, 5, 6

17:43. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-5

18:01. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-5

18:18. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-6

18:35. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-6

18:52. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-7

19:09. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-7

19:26. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-8

19:43. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-8

30 июля, вторник

14:13. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-9, 10, 11, 127

16:17. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-9, 10, 11

17:45. женщины, класс 49-ый F. Гонка-7

17:50. мужчины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-12

18:35. мужчины, класс 49-й Гонка-7

18:37. женщины, класс 49-ый FX Гонка-8

19:27. мужчины, класс 49-й Гонка-8

19:29. женщины, класс 49-ый FX Гонка-9

20:19. мужчины, класс 49-й Гонка-9

31 июля, среда

14:15. женщины, класс 49-ый FX Гонка-10, 11, 12

16:03. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-13, 14

16:34. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-14

16:50. мужчины, класс 49-й Гонка-10

17:05. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-15, 16

17:45. мужчины, класс 49-й Гонка-11, 12

18:48. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-13, 14, 15, 16

1 августа, четверг

14:15. мужчины, класс Лазер Гонка-1-2

17:03. женщины, виндсерфинг (iQFoil). Гонка-17, 18

17:35. женщины, класс Лазер Радиал. Гонка-1-2

17:53. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-17

18:05. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-19

18:24. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-18

18:36. женщины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-20

18:55. мужчины, виндсерфинг (iQFoil) Гонка-19, 20

2 августа, пятница 13:00. Женщины. IQFoil. Финал 13:00. Мужчины. IQFoil. Финал 15:43. Мужчины. 49-ые. Финал 16:43. Женщины. 49-ые. Финал 6 августа, вторник 13:00. Женщины. ILCA 6. Финал 13:00. Мужчины. ILCA 7. Финал 7 августа, среда 13:00. Микст 470. Финал 13:00. Микст Накра 17. Финал 8 августа, четверг 13:00. Мужчины. Кайтсерфинг. Финал 13:00. Женщины. Кайтсерфинг. Финал

Полное расписание соревнований по парусному спорту доступно в разделе на сайте «СЭ».