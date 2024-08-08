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Париж-2024

Сегодня, 19:19

Дарья Варфоломеев заявила, что не обращает внимания на национальность соперниц по Олимпиаде

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Немецкая гимнастка российского происхождения Дарья Варфоломеев не стала комментировать отсутствие гимнасток из России на Играх в Париже.

В олимпийской квалификации 6-кратная чемпионка мира заняла второе место, набрав 136.850 баллов.

«Здорово быть на Олимпийских играх. Я мечтала об этом с того момента, как была маленькой Дашей. В целом я довольна своей оценкой, но больше смотрю на качество выполненных упражнений. Я ставлю перед собой цель попасть в финал, и там уже показывать максимум. Отсутствие представительниц России? Я слежу за своими выступлениями, это для меня самое главное. На остальное не обращаю внимания», — сказала Варфоломеев после выступления.

На Олимпиаду-2024 было допущено всего 15 российских атлетов, которые обязаны выступать в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию государственной символики РФ. Их результаты не учитываются в общем медальном зачете.

Олимпиада
Художественная гимнастика
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