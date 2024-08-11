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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 19:15

Мамун: «С Крамаренко борьба на Олимпиаде была бы намного ярче!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» ответила на вопрос об отсутствии российских спортсменов на Играх в Париже.

— В Париже Веденеева сказала, что «с российскими гимнастками в Париже было бы интереснее». Согласны?

— Недавно выражала в соцсетях поддержку Лале Крамаренко, потому что поездка на Игры была ее огромной мечтой! Конечно, мы не можем знать, какое место она бы заняла, но с ней, несомненно, борьба на Олимпиаде была бы намного ярче!

В то же время не отрицаю, что финал индивидуального многоборья получился действительно очень интересным, захватывающим и напряженным. В свое время я открывала финал Олимпийских игр: мы с Аминой Василовной (Зариповой. — Прим. «СЭ») закончили первыми и уже просто с облегчением смотрели за выступлениями остальных гимнасток и болели. Это было намного спокойнее, нежели сейчас в финале. Раффаэли закрывала соревнования, и у нее тоже случилась потеря — не справилась, мне кажется, с волнением и давлением, потому что выступать последним на Играх очень сложно. На тебя не только весь мир смотрит, а еще и все те участницы, которые надеются, что ты уронишь и, возможно, у них появится шанс на пьедестал. Ведь до последнего выступления была неизвестность.

К Олимпиаде-2024 были допущены 15 россиян, которые выступали в нейтральном статусе без российских флага и гимна.

Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет в воскресенье, 11 августа.

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»

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