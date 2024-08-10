Сайт телеканала Eurosport обозначил Львов как российский город
В профиле украинской гимнастки Марии Высочанской, участвующей в Олимпиаде в Париже, на сайте телеканала Eurosport Львов был обозначен как российский город.
Спортсменка выступала в составе сборной Украины по художественной гимнастике в групповом многоборье, где ее команда заняла седьмое место.
Позднее телеканал убрал упоминание России на своем сайте.
21-летняя Высочанская — двукратная чемпионка Европы 2020 года, а также бронзовый призер чемпионата мира в Испании (2023).
Летние Олимпийские игры в столице Франции проходят с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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