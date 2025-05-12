Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

Париж-2024

12 мая, 11:15

Веденеева — о выборе музыки на Олимпиаду: «Хотелось избежать ассоциаций с Солдатовой»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Занявшая под словенским флагом шестое место на Играх в Париже российская гимнастка Екатерина Веденеева рассказала «СЭ» о логике, которой руководствовалась при выборе музыкальных композиций для своих программ в олимпийский сезон.

— Выбор музыки был обусловлен только географией?

— Если говорить о мяче, то да, все верно, там песня на французском языке, Лара Фабиан, Demain n'existe pas. Изначально, ища французскую тему, я хотела взять Le Temps des cathtdrales из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», но она в принципе настолько «широкая» и красивая, что подходит только под ленту. И, соответственно, Le Temps des cathedrales отпала, когда под ленту нашлась другая вещь — англоязычная версия «Не отрекаются любя».

— Почему не взяли ее русский текст?

— Многие спрашивали об этом, предполагая, что решение связано с запретом или рекомендациями не брать русскоязычные вещи в качестве музыкального сопровождения. Но дело совершенно в другом — в 2018 году под версию этой песни на русском языке Александра Солдатова стала чемпионкой мира в упражнении с лентой, а мне просто хотелось избежать каких-либо ассоциаций.

— «Лебединое озеро» в булавах. Четвертый акт, музыкальный фрагмент, где Одетта переживает измену Зигфрида. Серьезный выбор.

— Очень давняя мечта — сделать медленные булавы. В 2023 году после окончания сезона мы с тренером как раз пришли на «Лебединое озеро», и я прямо там сказала ей, что хочу булавы под эту музыку. Она сомневалась в выборе, но я была уверена, мы решили попробовать. Я, конечно, понимала, что это вызов всему, в том числе мне: булавы для меня достаточно сложный технически вид. Это было очень ответственно, мы много с кем советовались, но я понимала, что сначала в любом случае будут отрицательные отзывы: чтобы довести до совершенства, нужно и через это пройти. Рада, что этот выбор все, кто имел отношение к моей подготовке, поддержали и мы смогли довести композицию, как мне кажется, до ума, показать на Олимпиаде то исполнение, которое я и визуализировала в своем представлении.

Екатерина Веденеева.«Со Словенией рассталась по обоюдному согласию». Веденеева — о «возвращении» в Россию и отсутствии сожалений

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Екатерина Веденеева
Художественная гимнастика
Читайте также
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Арман Царукян и Дэн Хукер проведут бой в главном событии UFC Fight Night в Дохе
Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард установил рекорд клуба по ассистам
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
В результате атаки ВСУ по Рыльску 3 тыс. абонентов остались без электричества
Два человека погибли в Сызрани после атаки украинского БПЛА
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Монреаль» — «Вашингтон»: видео хет-трика Овечкина
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
Воля «Лады», проблемы «Авангарда»: репортаж Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Веденеева — о переезде в Красноярск перед Олимпиадой: «В Иркутске, к сожалению, не было никаких условий»

Веденеева — о сбавках за музыку: «Это чистая математика, так делают многие»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости