Веденеева — о выборе музыки на Олимпиаду: «Хотелось избежать ассоциаций с Солдатовой»

Занявшая под словенским флагом шестое место на Играх в Париже российская гимнастка Екатерина Веденеева рассказала «СЭ» о логике, которой руководствовалась при выборе музыкальных композиций для своих программ в олимпийский сезон.

— Выбор музыки был обусловлен только географией?

— Если говорить о мяче, то да, все верно, там песня на французском языке, Лара Фабиан, Demain n'existe pas. Изначально, ища французскую тему, я хотела взять Le Temps des cathtdrales из мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», но она в принципе настолько «широкая» и красивая, что подходит только под ленту. И, соответственно, Le Temps des cathedrales отпала, когда под ленту нашлась другая вещь — англоязычная версия «Не отрекаются любя».

— Почему не взяли ее русский текст?

— Многие спрашивали об этом, предполагая, что решение связано с запретом или рекомендациями не брать русскоязычные вещи в качестве музыкального сопровождения. Но дело совершенно в другом — в 2018 году под версию этой песни на русском языке Александра Солдатова стала чемпионкой мира в упражнении с лентой, а мне просто хотелось избежать каких-либо ассоциаций.

— «Лебединое озеро» в булавах. Четвертый акт, музыкальный фрагмент, где Одетта переживает измену Зигфрида. Серьезный выбор.

— Очень давняя мечта — сделать медленные булавы. В 2023 году после окончания сезона мы с тренером как раз пришли на «Лебединое озеро», и я прямо там сказала ей, что хочу булавы под эту музыку. Она сомневалась в выборе, но я была уверена, мы решили попробовать. Я, конечно, понимала, что это вызов всему, в том числе мне: булавы для меня достаточно сложный технически вид. Это было очень ответственно, мы много с кем советовались, но я понимала, что сначала в любом случае будут отрицательные отзывы: чтобы довести до совершенства, нужно и через это пройти. Рада, что этот выбор все, кто имел отношение к моей подготовке, поддержали и мы смогли довести композицию, как мне кажется, до ума, показать на Олимпиаде то исполнение, которое я и визуализировала в своем представлении.