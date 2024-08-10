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Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 19:35

Близнюк: «Разговариваю с командой на китайском»

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, тренирующая сборную Китая по художественной гимнастике, в интервью «СЭ» рассказала, как происходит работа с командой.

— Со спортсменками общаетесь через переводчика?

— Нет. Я пользовалась услугами переводчика только первые две недели, но это только все усложняло. Поэтому на тренировках уже говорю на китайском. А в жизни общаюсь на английском.

— Как быстро удалось выучить язык?

— Вначале было действительно тяжело, потому что язык совершенно другой. Многое зависит от интонации, с которой говоришь, а еще у одного слова может быть несколько значений. Где-то через три месяца уже могла формулировать мысли, постепенно начала вести тренировки на китайском и продолжала учить новые слова.

— Сегодня главный тренер так крепко держалась за вашу руку, что казалось, что может ее оторвать.

— Надо мной иногда шутят, что пора застраховать ее. (Смеется.) Моя поддержка для тренера важна, я ей во всем стараюсь помогать.

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, набрав 69,800 баллов. Второе место заняла команда Израиля (68,850), третье — Италия (68,100).

Анастасия Близнюк со&nbsp;сборной Китая на&nbsp;Олимпиаде-2024. «Тренировки веду на китайском». Русская суперзвезда помогла гимнасткам из КНР стать чемпионками

Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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