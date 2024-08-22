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Художественная гимнастика

Токио-2020

22 августа, 23:13

Близнюк — о серебре на Олимпиаде в Токио: «Для меня данная награда дорога»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренер по художественной гимнастике Анастасия Близнюк рассказала об эмоциях после получения серебряной медали на Олимпиаде в Токио.

«Готовясь к Играм, не думали о таком варианте. Но когда Дина и Арина Аверины уступили в личном многоборье, я подумала: «Если уж даже им не дали золотую медаль...» Переживала, конечно, но когда поговорила с мамой и услышала от Ирины Александровны, что она нами гордится, довольно быстро успокоилась по поводу серебра. Для меня данная награда дорога. Хотя знаю, некоторые до сих пор с этим результатом не смирились», — приводит слова Близнюк RT.

Близнюк — двукратная Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье (2012, 2016), чемпионка мира и Европы, серебряный призер Игр в Токио-2021.

Источник: RT
Анастасия Близнюк
Художественная гимнастика
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