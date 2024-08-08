Гимнастка Туголукова: «Скандал с попаданием на Олимпиаду никак на мне не сказался»

Гимнастка российского происхождения Вера Туголукова, представляющая Кипр, поделилась своими впечатлениями от выступления на Олимпиаде в Париже.

— Безумно рада быть здесь, — сказала Туголукова после квалификации. — Такой зрительской поддержки нет ни на одних соревнованиях.

— Успели что-то увидеть в Париже?

— Мы приехали 4 августа, но в основном тренировались, Париж не смотрели. На это будет время после выступления, будет на это пару дней.

— Довольны сегодняшним выступлением?

— Я могла бы лучше. Не получилось упражнение с обручем.

— А вообще бываете собой довольны или русская требовательность к себе осталась?

— Бываю. Когда что-то получается по-настоящему хорошо и мне нравится результат.

— В деревне вам все нравится? Многие жалуются на качество еды и жару.

— Если на ночь открыть окно, то все в порядке.

— Для своей сборной вы первая гимнастка, выступающая на Олимпийских играх, первая, кому удалось завоевать медаль на Кубке мира. Как воспринимаете это?

— Я много тренируюсь и иду к этому, поэтому никакого давления не испытываю.

— В отборе на Олимпиаду вы обошли польскую спортсменку Лилиану Левински, после чего был большой скандал. Это сказалось на подготовке?

— Нет. Меня поддержали близкие, тренеры. Я довольно уравровешенный человек, плжтлсу особо не переживала.

— Не хотелось сказать что-то в ответ?

— Я считаю, что нужно отвечать выступлениями на ковре.

На Игры-2024 спортсменка попала, опередив в отборе Лиллиану Левиньски из Польши, после чего разразился скандал. Евангелия Трикомити, которая была главным судьей отборочный квалификации, родом с Кипра. Более того, она является владелицей клуба, который представляет Туголукова. Решение по поводу участия гимнастки пересматривать не стали, а судью не допустили до работы на Олимпиаде.