Веденеева — о переезде в Красноярск перед Олимпиадой: «В Иркутске, к сожалению, не было никаких условий»

Выступавшая с 2018 года за Словению, но тренировавшаяся в основном в России призер чемпионатов мира по художественной гимнастике Екатерина Веденеева рассказала «СЭ» о причинах, по которым в 2022 году переехала тренироваться из Иркутска в Красноярск, где занявшая шестое место на Олимпиаде в Париже Екатерина и продолжает работать, но уже как тренер и судья.

— Два с половиной года назад, когда поняли, что нужно готовиться к Олимпийским играм, в Иркутске, к сожалению, не было условий. Никаких. За столько лет у нас там не создали ничего — не было ни зала, ни специализированных ковров. Абсолютно ничего. И президент Федерации художественной гимнастики Красноярского края Юлия Дьяченко протянула нам руку помощи, предоставила площадку для работы. Мы вместе с тренером, как единое целое, перебрались в Красноярск и стали работать там с детьми. Думали, что это временно, что пройдет Олимпиада и что-то изменится, но нет — за это время мы безумно привязались к детям, к школе, и сейчас трудно представить, что мы их бросим и куда-то снова уедем. Хотя предложений, скажу честно, поступало и продолжает поступать много, но, наверное, как сказал один человек, тренеры в художественной гимнастике — это определенная каста людей, которых не купишь, не продашь, они живут своими принципами и своими понятиями.

У нас отличные условия для работы, по каким-то критериям даже лучше, чем у сборной России: огромный зал, десять площадок с помостами, высокие потолки, неограниченное время. У детей и тренеров есть все необходимое.

— Какого возраста и уровня у вас сейчас воспитанницы?

— 10-16 лет, вплоть до мастеров спорта. Есть замечательные преюниорки, которые на прошедшем первенстве России вошли в десятку сильнейших по своему году рождения, были приглашены в Новогорск на сборы и уже туда съездили. К сожалению, сборная России сейчас формируется только с юниорского возраста — с 14 лет. То есть нужно еще два-три года, чтобы эти девочки смогли отобраться в команду.