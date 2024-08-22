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Париж-2024

Сегодня, 18:25

Близнюк — о победе сборной Китая на Олимпиаде: «Даже в голову не приходило»

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Тренер сборной Китая по художественной гимнастике Анастасия Близнюк прокомментировала победу своей команды на Играх-2024 в Париже.

«Олимпийское золото в художественной гимнастике китаянки взяли впервые в истории, и такого фурора никто на самом деле не ожидал. В том числе и я. Понятно, в глубине души рассчитывали на медаль, когда ехали в Париж, но то, что она окажется золотой, даже в голову не приходило. На самом деле я всегда стараюсь объяснить подопечным: когда ты на ковре, Олимпиада ничем не отличается от каких-либо других соревнований или контрольных прогонов на тренировке. Поэтому вообще не надо настраивать себя, что Игры — какое-то особенное выступление космического масштаба. Этим можно только излишне себя накрутить», — цитирует Близнюк RT.

Китайские спортсменки одержали победу в групповом многоборье, опередив сборные Италии и Израиля.

Источник: RT
Анастасия Близнюк
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