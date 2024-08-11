Мамун отметила гимнасток из Бразилии на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» высказалась о бразильских гимнастках на Олимпиаде в Париже.

— Еще хотелось бы отметить гимнасток из Бразилии. Они мне очень-очень понравились

— Чем?

— Экспрессией, сложностью и скоростью. Очень рада, что Барбара Домингос попала в финал. Жаль, что у их группового упражнения не получилось пройти в финал, несмотря на то что после первого вида они уверенно попадали туда. Но травма гимнастки помешала им получить хорошую оценку за второй вид программы.

Спортсменка из Бразилии Барбара Домингос заняла восьмое место в квалификации с 129,750 балла.

Золото в финале соревнований выиграла 17-летняя немка русского происхождения Дарья Варфоломеев с результатом 142,850 балла по сумме всех выступлений, серебро — Боряна Калейн из Болгарии (140,600), бронзу — София Раффаэли из Италии (136,300).

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»