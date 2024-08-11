Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Художественная гимнастика

Париж-2024

Сегодня, 18:45

Мамун считает, что уровень художественной гимнастики в мире поднялся

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун в интервью «СЭ» отреагировала на победу представительницы Германии Дарьи Варфоломеев на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

— Выступление Варфоломеев, конечно, очень зрелищное. Мы обсуждали с моим личным тренером Аминой Зариповой, что в принципе уровень художественной гимнастики поднялся, вид спорта стал зрелищнее, более непредсказуемым и рискованным. А какая сложность и скорость! Здорово же! Как раз это нам продемонстрировали и Дарья, и серебряный призер Боряна Калейн из Болгарии, и бронзовый — итальянка София Раффаэли.

— Если говорить о неожиданностях, то болгарка Стеляна Николаева заняла в квалификации только 11-е место. Многих результат поверг в шок.

— Я видела комментарии: кто-то считал, что ей придерживали оценки, но я не внимательно следила за ней, возможно, были грубые ошибки. Но на то и Олимпийские игры — здесь судейство строже и не исключены неожиданные результаты.

Понятно, что все ждали успеха Варфоломеев, так как она выиграла предолимпийский чемпионат мира, но после квалификации лидировала не Дарья. Вообще много кто совершал потери, и маленькие, и большие. И это объяснимо! И у нас в Рио так было: все волнуются или теряют концентрацию. В финале так же, там еще большее давление. Еще много кто подавал протесты, шла борьба за оценки, каждый боролся за свое место!

17-летняя гимнастка выиграла золото в индивидуальном многоборье на Играх-2024, набрав 142,850 балла по сумме всех выступлений. Она показала лучшие результаты в упражнениях с обручем, мячом, булавами и стала второй в упражнении с лентой.

Варфоломеев родилась в Барнауле, а в 2019 году она сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Германии на международных соревнованиях.

Полностью интервью Маргариты Мамун читайте на сайте «СЭ»

Олимпиада
Маргарита Мамун
3
0
Читайте также
Флаг РФ появился на Эйфелевой башне в день закрытия Олимпиады
Диджей на Олимпиаде во время финала пляжного волейбола включил песню Джона Леннона
ВСУ потеряли до 230 боевиков и 38 единиц техники на курском направлении за сутки
Тюкавин жестко наехал на Нгамале за нереализованный пенальти. Что произошло после матча «Зенит» - «Динамо»
МИД РФ предупредил о жестком ответе на удары ВСУ по российским регионам
ВС РФ пресекли попытки прорыва групп ВСУ на бронетехнике в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свищев назвал смешными обвинения в адрес Бубки из-за вручения медали Варфоломеев

Мамун отметила гимнасток из Бразилии на Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости