Близнюк: «Китаянки в чем-то похожи на русских гимнасток. У них огромная благодарность тренерам»

Двукратная олимпийская чемпионка Анастасия Близнюк, тренирующая сборную Китая по художественной гимнастике в группа, в интервью «СЭ» рассказала об особенностях работы с командой.

— Китайские спортсменки действительно невероятно трудолюбивы, как об этом рассказывают?

— Да. А еще они всегда очень благодарны за все. Уже больше двух лет работаем вместе, и каждый раз, хоть после разминки, хоть после ОФП, они все время кланяются. Я делаю то же самое в ответ. Они невероятно внимательно все слушают, доверяют тренеру. За счет этого у нас и получился результат. В команде три девочки, которые становились четвертыми на Играх в Токио, и две молодые спортсменки — так что сложился отличный коллектив.

— Трудолюбием и дисциплиной китайские гимнастки похожи на русских?

— В чем-то похожи. Русские девочки, конечно, не кланяются, но тоже есть большая благодарность тренерам. В сборной России принято быть воспитанными. Как говорила Ирина Александровна Винер, есть «грязный хвост»: если он за тобой тянется, то что-то к тебе бумерангом обязательно вернется.

Сборная Китая завоевала золотые медали Олимпийских игр в командном многоборье, набрав 69,800 баллов. Второе место заняла команда Израиля (68,850), третье — Италия (68,100).