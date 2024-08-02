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Париж-2024

Сегодня, 15:15

«Когда говорю, что я из России, реагируют нормально. Не верьте мифам!» Легкоатлетка Куличенко вышла в финал Олимпиады

Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
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Легкоатлетка Елена Куличенко
Елена Куличенко.
Фото Global Look Press
Российская прыгунья в высоту, выступающая за Кипр, будет зажигать в финале прыжкового турнира в Париже.

В сборную Кипра Елена Куличенко перешла в 2021-м. Причина — абсолютно спортивная — желание выступать на международных соревнованиях, от которых наша легкая атлетика отстранена уже без малого девять лет. Отечественная федерация перечить не стала.

Сейчас Куличенко живет и учится в США в Университете Джорджии, выиграла молодежное первенство Европы, стала второй на Универсиаде и была единственной уроженкой России на чемпионате мира в Будапеште. А незадолго до Игр победила на студенческом чемпионате США (NCAA) с результатом 1,97 м. А еще Кипр доверил 21-летней красавице нести флаг страны на церемонии открытия.

Зелимхан Абакаров (на&nbsp;фото слева) держит флаг Албании, Елена Куличенко (на&nbsp;фото справа)&nbsp;&mdash; флаг Кипра. Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?

В квалификации олимпийского прыжкового турнира Куличенко со второй попытки взяла 1,88 м, хотя даже первой неудачной попытке иронично улыбнулась. А затем играючи перелетела 1,92. Яркая блондинка с красивым макияжем и открытой улыбкой будет зажигать в финале.

Лучший момент в моей жизни

— Это было по-настоящему волшебно! — рассказала спортсменка в интервью «СЭ». — Моей детской мечтой было просто оказаться на Олимпиаде. А тут финал! Я, конечно, ставила перед собой такую цель, но в реальности ты никогда не знаешь, что произойдет на стадионе. Может случиться просто не твой день — и все!

— Тем более что у вас была непростая ситуация со скандалом вокруг аккаунта в неоднозначной сети OnlyFans.

— Я знаю свою правду, она у меня есть, — спокойно говорит Куличенко. — Мои друзья и близкие меня поддерживают. Мне все равно, кто и что обо мне говорит. Не буду никому ничего доказывать. Тем более люди, которых я вообще не знаю и в глаза не видела. Я не рубль, чтобы всем нравиться.

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— Хейтерам отвечать не будете?

— Я считаю, что хейтеры всегда и везде будут. Например, можно просто порадоваться, что ты приехал на Олимпиаду. Побывать тут мечтают миллионы, а везет единицам! А тут человеку выпало такое счастье, а он: кровать жесткая, еда невкусная... Да порадуйся уже!

— Вы всегда на позитиве?

— Не можешь поменять вещи, поменяй свое отношение к ним. Да, я всегда остаюсь на позитиве. И здесь хожу повсюду с улыбкой. Это реально лучший момент в моей жизни.

Легкоатлетка Елена Куличенко
Фото Reuters

Ребята из России поддерживают, пишут добрые слова

— Как вам Париж?

— У меня было не так много времени, но я успела погулять по центру Парижа, насладиться атмосферой, болельщиками. Слышу русскую речь практически на каждом шагу.

— Серьезно?

— Да, буквально через одного слышу. В деревне ребята из Узбекистана, Казахстана, Украины говорят по-русски.

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— Не удивляются, что вы в футболке сборной Кипра говорите по-русски?

— Я бы не сказала. Нормально реагируют.

— Меня здесь очень часто спрашивают, откуда я. Вас, наверное, тоже. Что отвечаете?

— Говорю, что представляю Кипр. Если это чуть больше, чем просто формальный вопрос, отвечаю, что я представляю Кипр, но я из России.

— Как реагируют?

— Да никак. Спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую левую информацию, надо жить реальной жизнью.

Легкоатлетка Елена Куличенко
Фото Reuters

— Из США получаете много поддержки от однокурсников?

— Да, ребята из университета за меня болеют. Не уверена, что смотрят трансляции из-за разницы во времени, но пишут очень много сообщений, добрых пожеланий.

— А из России?

— Тоже. Многие друзья, ребята из легкой атлетики поддерживают, пишут добрые слова.

— Чего ждете от себя в финале?

— Хочу показать свой максимум. Знаю, что очень хорошо готова, что много работала. А насколько это будет хорошо, посмотрим в финале в воскресенье.

Олимпиада
Елена Куличенко
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