Париж вышел на улицы. Как французы болели у трасс для ходьбы и триатлона

Фанаты размялись на первых уличных стартах Олимпиады и готовятся к настоящему отрыву во время марафона 10 августа.

Столица Франции — город с большой беговой культурой и историей. Здесь проходит крупнейший и один из самых атмосферных марафонов с золотым статусом ИААФ, каждое утро и вечер на набережные, в парки и на маленькие улочки выходят тысячи спортсменов-любителей. Поэтому интерес к олимпийским соревнованиям, которые проходят по улицам города, обещает быть огромным.

Зрители стояли в четыре-пять рядов

В среду перед триатлонными гонками на улице шел сильный дождь, но это не мешало болельщикам занимать места вдоль трассы за полтора часа до начала. Знатоки в толпе рассказывали, что на Парижский марафон приходят болеть еще раньше, чтобы ухватить самую классную точку.

Скоротать время помогали музыкальные колонки, принесенные с собой барабаны, трещотки и, конечно, собственный голос. А когда мимо пробегают или проезжают спортсмены, начинается настоящий карнавал. Поддерживают спортсмена из любой страны английским «Go! Go!» или «Allez!» («Давай!». - Прим. «СЭ»). Зрители стояли в четыре-пять рядов, кто-то залезал на заборы и деревья и даже опоры мостов.

Показательная история. Когда беговой этап триатлона преодолевала будущая олимпийская чемпионка Кассандра Богран, по стоящей у барьеров толпе прокатывалась волна криков поддержки и поднятых французских флагов. Через час после окончания гонки уже сама спортсменка встала к барьерам в компании подруг и поддерживала мужчин-триатлетов с ход-догом в одной руке и газировкой в другой.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Преимущества дистанции в 20 кругов

Сегодня во французской столице стартовали соревнования по легкой атлетике. Стартовали со спортивной ходьбы, которая, в отличие от других дисциплин, потенциально привлекала меньше зрителей. И организаторы сделали, кажется, все, что могли, чтобы это сгладить. На этот раз в программе три дистанции: мужские и женские 20 км и смешанная эстафета, заменившая мужскую гонку на 50 км. По задумке, чем больше динамики — тем выше интерес.

Трассу сделали, как это было и в Токио, короткой: круг в 1 км возле площади Трокадеро, где проходило открытие, и Эйфелевой башни. Отношение у спортсменов к таким маршрутам — от сдержанно-нейтрального до негативного. Пробовали ходить когда-нибудь по 20 кругов?

Но у этого решения есть один большой плюс — зрители и болельщики. Да, еще можно зачесть минимальную необходимость в перекрытиях — как автомобильных, так и пешеходных. Но в Париже сейчас и без уличных соревнований движение олимпийское — в центре свободно перемещаться можно только по специальным пропускам и специальным маршрутам.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Зато короткий маршрут позволил создать шумовую поддержку и ощущение праздника, которой бы не получилось, если бы дистанция растянулась по городу. Болельщики расположились компактно, а потому создалось ощущение толпы. Да и локация была выбрана ювелирно: перуанцы, эквадорцы, испанцы, туристы, кто просто пришел посмотреть на главные туристические мероприятия, оказались в эпицентре событий. Плюс близость набережной, откуда прямо по ходу утренней пробежки забегали на шум спортсмены-любители.

В этом году в олимпийском марафоне одновременно с профессиональными спортсменами стартуют любители, которые могли выиграть слоты в специальной лотерее. А значит, в городе ожидается настоящее безумие.