Двое россиян пронесли флаг на открытии Олимпиады. Как это стало возможно?

Следим за тем, кто из представителей России выступит на Олимпиаде в первый день.

На церемонию открытия российских спортсменов в нейтральном статусе не пустили. Но многие россияне участвовали в ней и будут выступать на Олимпиаде под иностранными флагами — причем почти половина из них перешла после 2022 года, то есть абсолютно вынужденно. «СЭ» обновил список всех наших в преддверии старта Олимпиады — в нем 18 нейтралов (15 россиян, три белоруса) и 67 представителей иностранных сборных.

Кто стал флагоносцем?

На нетрадиционной во всех смыслах церемонии открытия россияне держали сразу два флага — Албании и Кипра. У албанцев знаменосцем назначили 31-летнего Зелимхана Абакарова — он родом из дагестанского Хасавюрта и принес новой стране золото чемпионата мира по вольной борьбе 2022 года и бронзу в 2023-м. Вместе с ним знамя держала пловчиха Кальтра Мека.

Кипр доверил флаг прыгунье в высоту Елене Куличенко — уроженке подмосковного Одинцова. Интересно, что держала 21-летняя русская красавица флаг с еще одним легкоатлетом с «типичной» греческой фамилией Миланом Трайковичем.

Елена Куличенко (внизу в светлом) во время парада спортсменов. Фото Reuters

На Куличенко перед церемонией открытия якобы нашли компромат греческие СМИ — что у российской спортсменки, сменившей гражданство, есть аккаунт в неоднозначной сети OnlyFans. Однако чемпионка Европы среди молодежи отвергла обвинения — фотографии были сгенерированы искусственным интеллектом. Впрочем, можно ли называть это обвинением — если главное для Елены хорошо прыгать в высоту? Справедливости ради — слитые фотографии действительно сильно напоминали ИИ.

За кого болеть из россиян?

Еще раз напомним критерии — мы считаем тех, кто родился на территории РСФСР/России или выступал когда-либо за сборную России. 85 человек — солидная делегация большой России на этой Олимпиаде. Особенно будем следить и за медальными успехами такой «сборной». Возможно, в медальном зачете она будет бороться за место в топ-10 — как знать?

Вот как выглядит расписание наших на первый день Олимпиады.

Полный список всех россиян (родившихся на территории России или РСФСР или выступавших за наши сборные) — ниже:

Австралия

Георгий Окороков (борьба), Лидия Яковлева (художественная гимнастика), Дарья Сэвилл (теннис)

Азербайджан

Анна Башта (фехтование), Зелим Коцоев, Зелим Цкаев (оба — дзюдо), Осман Нурмагомедов, Магомедхан Магомедов (оба — борьба)

Албания

Зелимхан Абакаров, Ислам Дудаев, Чермен Валиев (все — борьба)

Белоруссия (AIN)

Абубакар Хаслаханов, Магомедхабиб Кадимагомедов (оба — борьба), Георгий Гурциев (тхэквондо)

Бахрейн

Аскербий Гербеков (дзюдо), Ахмед Тажудинов (борьба)

Болгария

Магомед Рамазанов (борьба)

Венгрия

Исмаил Мусукаев (борьба)

Германия

Дарья Варфоломеев (художественная гимнастика), Артем Селин (плавание)

Греция

Даурен Куруглиев (борьба)

Грузия

Георгий Кушиташвили (бокс)

Дания

Турпал-Али Бисултанов (борьба)

Израиль

Миша Зильберман (бадминтон), Михаил Яковлев (велоспорт)

Испания

Алиса Ожогина (синхронное плавание), Полина Березина (художественная гимнастика)

Италия

Екатерина Антропова (волейбол)

Казахстан

Александр Бублик, Александр Шевченко, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева (все — теннис), Юсуп Батырмурзаев (борьба)

Кипр

Елена Куличенко (легкая атлетика), Вера Туголукова (художественная гимнастика)

Киргизия

Сардана Трофимова (легкая атлетика), Айаал Лазарев (борьба)

Ливан

Карамноб Сагаипов (дзюдо)

Молдавия

Сергей Маргиев, Залина Маргиева (оба — легкая атлетика), Алиса Глинка (конный спорт)

ОАЭ

Арам Григорян, Джафар Костоев (оба — дзюдо)

Россия (AIN)

Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица (все — велоспорт), Анжела Бладцева (прыжки на батуте), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов (все — теннис), Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко (все — гребля на каноэ), Евгений Сомов (плавание)

Северная Македония

Владимир Егоров (борьба)

Сербия

Вахид Аббасов (бокс), Николай Пименов (академическая гребля), Лев Корнеев (тхэквондо), Георгий Тибилов, Александр Комаров (оба — борьба).

Словакия

Таймураз Салказанов (борьба)

Словения

Екатерина Веденеева (художественная гимнастика)

Таджикистан

Виктор Рассадин (борьба)

Узбекистан

Ольга Забелинская (велоспорт), Игорь Мялин (прыжки в воду), Илья Сибирцев (плавание), Анна Пракатень (академическая гребля), Алисэ Фахрутдинова (современное пятиборье), Джабраил Шапиев, Рустам Ассакалов, Разамбек Жамалов (все — борьба)

Украина

Максим Таловеров (футбол), Алена Кривицкая (фехтование), Алена Костевич (стрельба)

Франция

Анастасия Баяндина (синхронное плавание), Анастасия Кирпичникова (плавание), Варвара Грачева (теннис)

Хорватия

Елена Облова (парусный спорт), Константин Харьков (водное поло)

Чехия