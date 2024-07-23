Экс-россиянка стала знаменосцем сборной Кипра на Олимпиаде. Но ее просят удалить аккаунт в OnlyFans

Елена Куличенко уверяет, что ее страница в соцсети для взрослых создана искусственным интеллектом.

В пятницу, 26 июля, в Париже состоится церемония открытия Олимпиады. Почти все страны определились со своими знаменосцами на это важное мероприятие. Больше всех удивили киприоты. Национальный флаг доверили нести бывшей российской легкоатлетке Елене Куличенко, хотя она начала выступать за новую страну на международной арене чуть больше года назад и большую часть времени проводит в США. Но не этот факт сейчас беспокоит кипрских болельщиков, а страница с ее откровенными видео и фото во взрослой соцсети OnlyFans.

Как она оказалась на Кипре?

Елена Куличенко родилась в городе Одинцове Московской области. Она брала серебро в прыжках в высоту на юношеских Европейских играх еще под российским флагом, но весной 2021 года решила поменять гражданство на кипрское. Куличенко надоело ждать допуска до международных стартов, а получить новый можно было благодаря льготам за инвестиции в экономику Кипра, которые делал отец спортсменки, бизнесмен.

Однако соревноваться Елене с сильнейшими высотницами мира сразу не дозволялось, нужно было отсидеть двухлетний карантин. Девушка поступила в американский университет в штате Джорджия, где заново влюбилась в легкую атлетику, с которой планировала завязать: «Я, по сути, все оставила уже, — объясняла Куличенко в интервью «СЭ». — Просто решила: «Так уж и быть, дам последний шанс». Всей душой уже ненавидела эту легкую атлетику. Но от любви до ненависти... И сейчас очень благодарна себе, обстоятельствам, людям вокруг, что приняла правильное решение. Теперь настроение — фух, хорошо, что так вышло в итоге. Было бы грустно закончить, не попробовав».

В 2023-м карантин истек и можно было соревноваться на международной арене. Она побила свой личный рекорд и стала собирать не только национальные награды. Летом прошлого года она выиграла молодежный чемпионат Европы, чего в истории Кипра не бывало никогда, а также серебро Универсиады в Чэнду. В сентябре она отобралась на чемпионат мира, где прыгала в финале.

Попасть на Олимпиаду в Париж можно было двумя способами: либо выполнить норматив (1,97), либо пробиться по рейтингу. Куличенко пошла более сложным, но надежным путем, перелетев планку на необходимой высоте в июле этого года и застолбив себе место на Играх.

Фото Global Look Press

Почему ее выбрали знаменосцем?

На самом деле выбор Куличенко в качестве знаменосца никого на Кипре особо не удивил и не возмутил. Часто страны доверяют эту миссию спортсменам поизвестнее, постатуснее, с шансами на медаль. Например, звездно-полосатый флаг США понесет самый популярный спортсмен Олимпиады в Париже баскетболист Леброн Джеймс.

В сборной Кипра выбор не такой большой. Делегация спортсменов будет точно такая же, как и у нашей нейтральной сборной, — 15 человек. Каких-то громких успехов от киприотов не ждут. В фехтовании представитель страны вообще впервые будет выступать на Олимпиаде, а в дзюдо атлетов из Кипра не было на Играх 24 года. «Мы едем на Олимпиаду, чтобы иметь возможность выиграть медали. Достичь финалов или высоких позиций — это реалистичная цель», — заявил замглавы местного НОК Йотис Иоаннидес.

Куличенко не единственный легионер в составе. Вместе с ней флаг Кипра на церемонии открытия понесет легкоатлет сербского происхождения Милан Трайкович. В 2016-м на Играх в Рио он прошел в финал бега на 110 метров с барьерами, чего в истории страны еще не случалось.

Есть в составе этой небольшой сборной и другая бывшая россиянка — Вера Туголукова, выступающая в художественной гимнастике. О том, что она сменила гражданство, стало известно в ноябре 2022 года. На тот момент спортсменке было 14 лет.

Елене Куличенко — 21. Следующий день рождения она справит в Париже 28 июля. Своими результатами она быстро завоевала любовь местных жителей, хоть и бывает на Кипре не так часто. Тем не менее за нее болеют, переживают и боготворят. Спортсменка отвечает новой стране взаимностью, однако о своих корнях не забывает.

«Я считаю себя кипрской спортсменкой. Ведь иначе у меня этого всего не было бы. Да я бы уже завязала, — объясняла Куличенко Sports. — При этом Россию люблю. У меня там дом и семья в Москве. И глупо было бы говорить, что менталитет у меня кипрский или американский».

Фото Global Look Press

Что не так?

Киприоты даже хотят, чтобы Куличенко несла флаг страны. Примерно так же некоторые россияне желали, чтобы на церемонии закрытия зимней Олимпиады в Пекине знаменосцем стал бывший американец Вик Вайлд. Но в истории Елены появились новые обстоятельства, которые меняют отношение к ней.

Интернет-портал eReportaz обнаружил обнаженное видео знаменосца сборной в соцсети для взрослых OnlyFans. Журналисты узнали, что Олимпийский комитет Кипра в курсе данной истории. Спортсменку попросили удалить свой аккаунт из этой соцсети, на что Куличенко ответила отказом.

Легкоатлетка комментариев не дает. Однако через своих адвокатов утверждает, что на компрометирующем видео не она и это продукт деятельности искусственного интеллекта. Местные СМИ в эту историю верят слабо. Они не понимают, почему Куличенко не предприняла никаких действий по удалению, по ее словам, фейкового аккаунта. Также кипрские инсайдеры сообщают, что экс-россиянка не обращалась в полицию по этому поводу.

Фото из соцсетей Елены Куличенко

Сейчас общественность обвиняет Олимпийский комитет Кипра в том, что они не изучили тщательно биографию спортсменки, которой доверили нести флаг страны. Ситуация вызывает этические опасения у болельщиков.

Пока волна возмущения болельщиков не такая высокая, но к церемонии открытия, до которой остается совсем немного, все может измениться. Существует вероятность, что в составе знаменосцев сборной Кипра произойдет замена.