Русская звезда прыжков учится в Америке, а побеждает за Кипр. Какие перспективы у Елены Куличенко?

Бывшая спортсменка юношеской сборной России по прыжкам в высоту пригодилась в другой стране.

Два года назад «СЭ» уже рассказывал о молодой легкоатлетке Елене Куличенко, которая решилась на смену спортивного гражданства. За это время многое изменилось, как в России, так и в жизни Куличенко. Изначально девушку хоть и считали перспективной, но реальной потери для страны в ее отъезде не видели. Теперь же Елена в 21 год за один сезон успела выиграть молодежное первенство Европы и стать второй на универсиаде. Теоретически представительница Кипра может рассчитывать и на wild card на чемпионат мира. Чего дальше ждать от спортсменки и был ли шанс удержать ее в России?

Надоело решать вопросы с допуском

Елена Куличенко — это весточка из прошлого, когда главной проблемой российского спорта были допинговые скандалы. Они начались с легкой атлетики, и именно представители этого вида спорта страдали больше других наших спортсменов. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена аккредитации уже в 2015 году, и до международных стартов допускались единицы нейтральных атлетов после жесткого отсева.

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Куличенко получала допуск от комиссии международной федерации. В 2017-м в статусе чемпионки страны среди спортсменок до 18 лет Елена летит на Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Дьер и выигрывает там серебро. Спустя два года она получает допуск до взрослых стартов в качестве нейтральной спортсменки. Однако в какой-то момент ей надоело доказывать комиссии World Athletics свое право соревноваться, и она задумалась о смене спортивного гражданства.

Важным фактором стало наличие второго паспорта. Еще в 2019-м Куличенко получила гражданство Кипра через своего отца, у которого на острове свой бизнес. Сейчас инвестиционную программу для получения гражданства Кипра ужесточили, но еще совсем недавно получить документы для себя и ближайших родственников можно было за вполне вменяемые инвестиции в кипрскую экономику.

«Очень много молодых российских легкоатлетов, будь у них такая возможность, приняли бы аналогичное решение, — говорила в 2021 году Куличенко. — Все об этом говорят. В России ничего не движется в лучшую сторону. На момент нашего с ним разговора перестали давать даже нейтральные статусы. А спортивный век очень недолог».

Время у Елены в любом случае забрали. По правилам Международной ассоциации легкой атлетики при смене гражданства нужно выждать карантин. Кроме того, федерация легкой атлетики Кипра поставила Куличенко условие в виде «переходного» сезона.

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Выиграла первое в истории Кипра золото первенства Европы

До осени 2022 года мы о Куличенко практически ничего не слышали — она погрузилась в студенчество и ждала возможности полноценно выступать. К слову, на Кипре Елена бывает редко — девушка живет и учится в США. Она поступила в университет Джорджии и серьезно подошла к вопросу получения образования. В прошлом году Куличенко признали первокурсницей года.

«Если сравнивать с Россией, это абсолютно другой уровень, — говорила Елена в беседе Sport24 о различиях в студенческом спорте. — Результаты — просто что-то нереальное, особенно спринт и технические виды. У нас топ-3 чемпионата России даже близко не стоит. Мне кажется, в том же спринте у нас даже рекорд страны ниже, чем бегают американские студенты. Здесь бег... я просто в шоке была». Поражалась Елена и тому, что на отношение к ней не повлияли даже события 24 февраля.

Параллельно росли и спортивные результаты Куличенко — так, в начале мая 2022-го она впервые прыгнула на 1,87 м, наконец-то преодолев планку в 1,82, на которой застряла еще с российского этапа карьеры. Но настоящий взлет начался с сезона-2022/23. Елена стала бронзовым призером студенческого чемпионата NCAA, выиграла национальный чемпионат Кипра с новым личным рекордом в 1,90.

Спустя месяц Куличенко впервые в истории острова берет для Кипра золотую медаль на молодежном первенстве Европы — уже с результатом 1,91 м. С одной стороны, едва ли не худший результат для чемпионки в истории турнира, с другой — эта победа может принести Куличенко wild card на чемпионат мира в Будапеште, несмотря на проходную квоту в 1,97. На днях свой высокий уровень Елена подтвердила на универсиаде в Чэнду. Ей снова покорилась планка 1,91 м — на этот раз результат принес серебро.

Конечно, пока что в сухих цифрах прыжки Куличенко не впечатляют. Однако она быстро прогрессирует, поэтому кто знает, в какой форме она подойдет к Олимпиаде в Париже или Играм-2028 года в Лос-Анджелесе.