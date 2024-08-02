Легкая атлетика
Олимпиада
Новости Статьи Чемпионат мира
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Легкая атлетика

Париж-2024

Сегодня, 15:15

Легкоатлетка Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде-2024

Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая за Кипр, в интервью «СЭ» рассказала об отношении к русским на Олимпиаде-2024 в Париже.

— Не удивляются, что вы в футболке сборной Кипра говорите по-русски?

— Я бы не сказала. Нормально реагируют.

— Когда вас спрашивают, откуда вы, что отвечаете?

— Говорю, что представляю Кипр. Если это чуть больше, чем просто формальный вопрос, отвечаю, что я представляю Кипр, но я из России. Все реагируют спокойно. Это все мифы, придуманные людьми и интернетом. Не надо читать всякую «левую» информацию. Надо жить реальной жизнью.

Елена Куличенко. «Когда говорю, что я из России, реагируют нормально. Не верьте мифам!» Легкоатлетка Куличенко вышла в финал Олимпиады

Куличенко вышла в финал олимпийского прыжкового турнира, взяв высоту 1,92 м. В Париже она также несла флаг Кипра на церемонии открытия.

Олимпиада
Елена Куличенко
2
4
Читайте также
Анжела Бладцева заняла пятое место в прыжках на батуте на Олимпиаде
Куличенко назвала мифом предвзятое отношение к русским на Олимпиаде
В Москве задержан миллиардер Дмитрий Астафьев
Личка завидовал Станковичу. Что произошло после дерби «Спартак» - «Динамо
Челябинский «лесопарковый маньяк» вышел из колонии через 20 лет
Глава ОВА Кипер ответил на критику мэра Одессы о переименовании улиц
Популярное видео
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Без России никуда. В трансляции Олимпиады вновь появился наш триколор
Глава федерации заявил, что батутистку Бладцеву засудили: «Это просто анекдот и наглость»
Олимпиада 2024, 2 августа: расписание и результаты дня
Бладцева оступилась в олимпийском финале. Как же так?
Россиянка Бладцева: «Мне понравилась Олимпиада, на нас никто не давил»
Бладцева — о пятом месте на Олимпиаде: «На душе пусто. Я ехала за золотом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Куличенко отвечает хейтерам из-за скандала с аккаунтом на OnlyFans: «Я не рубль, чтобы всем нравиться»
Новости
RSS RSS
Все новости