Куличенко отвечает хейтерам из-за скандала с аккаунтом на OnlyFans: «Я не рубль, чтобы всем нравиться»

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко, выступающая за Кипр, вышла в финал олимпийского прыжкового турнира, взяв высоту 1,92 м.

Незадолго до старта Игр в Париже вокруг Куличенко разгорелся скандал — греческие СМИ опубликовали информацию, что у спортсменки якобы есть аккаунт на OnlyFans. Сама спортсменка все обвинения отвергла и заявила, что профиль фейковый, а фото сгенерированы искусственным интеллектом.

— Я знаю свою правду, она у меня есть, — сказала «СЭ» Куличенко. — Мои друзья и близкие меня поддерживают. Мне все равно кто и что обо мне говорит и я не буду никому ничего доказывать. Тем более, люди, которых я вообще не знаю и в глаза не видела. Я не рубль, чтобы всем нравиться.