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16 мая 2025, 08:00

Иваницкий: «За год до Олимпиады в Сиднее отец сказал: «Карелин не выиграет. У него в глазах ничего нет. Пустой!»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Александр Иваницкий и Владимир Иваницкий.
Фото Фото из архива семьи

Известный комментатор Владимир Иваницкий, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, что его отец Александр Иваницкий, олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе, еще за год до Игр-2000 в Сиднее предсказал поражение Александра Карелина.

— Ваш отец говорил: «Борьбу смотреть не очень люблю». Нам было странно слышать такое от легендарного вольника.

- Слава богу, Дмитриева дала на «НТВ-Плюс» возможность — вытаскивала батю на последние Олимпиады. Мы вместе ездили в Афины, Пекин, Лондон. Он комментировал и смотрел борьбу как никто.

— Видел то, что другой не увидит?

- Ладно другой. Не видел даже я, профессионально занимавшийся борьбой. Допустим, выигрывает в Пекине кубинец Лопес. Ну черный, здоровый... Внезапно отец произносит: «Этот парень будет бороться столько, сколько захочет». Я в недоумении. А Лопес становится пятикратным олимпийским чемпионом! Вот как?!

— Необъяснимо?

— Я бы никогда такого не сказал. Просто не вижу этого. Другой мозг! А батя в борьбе — как академик Черток в науке.

Еще пример. 1999-й, мемориал Поддубного. Приезжаю с камерой, отец как гость, здесь же Сергей Новиков, дзюдоист, олимпийский чемпион 1976-го. В финале Карелин побеждает, беру у него интервью. Но понимаю: для сюжета маловато. К кому идти?

— Ну и кого выбрали?

— Еще когда схватки шли, увидел на трибуне папу Карелина. Он же маленький, метр с кепкой. Кричит: «Сашок, давай!» Я, как спаниель, к нему, счастливый: «Александр, я Володя, корреспондент, мне бы интервью...» — «Иди на ***!» И через мгновение как ни в чем не бывало: «Сашок, давай!» Я Карелину потом рассказал — он смеялся: «Да, батя у меня такой».

А интервью между тем нет. Тут мысль: вытащу отца! Подхожу: «Секунд на тридцать. Как умеешь». Вдруг слышу: «Карелин не выиграет в Сиднее». Пф-ф-ф!

— Аргументировал?

— «У него в глазах ничего нет. Пустой!» Батя это разглядел. За год до Олимпиады! Я, считающий себя профессионалом, — нет. Но в эфир такое не поставишь.

На противоположной трибуне сидит Новиков. Кидаюсь: «Как вам Карелин?» — «Он не выиграет Олимпиаду». — «Сергей Петрович, но почему?!» — «Энергии нет. Я не представляю, как будет там бороться».

— Карелина в тот год затаскали по депутатским делам?

— Да. Выхолостили. Вот почему батя с Медведем выиграли Олимпиаду в 1964-м? Дякин, главный тренер сборной, загнал команду. Золото в Токио взяли двое.

— Медведь и ваш отец?

— Да. Оба уже были в авторитете, сказали тренеру: «За две недели до Игр — никакого ковра. Мы бегаем по сопкам, гуляем». По минимуму занимались физухой, подтягивались, пушпушились друг с другом. Отдохнули глазами, понимаете? Приехали на Олимпиаду «голодные» — и всех порвали.

Спортивный комментатор Владимир Иваницкий.Владимир Иваницкий: «Карелина в Сиднее утопили»
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Александр Иваницкий
Александр Карелин
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